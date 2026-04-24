हथियारों के वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेनवॉश; रेलवे ट्रैक उड़ाने की थी साजिश, दो गिरफ्तार

हथियारों के वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेनवॉश; रेलवे ट्रैक उड़ाने की थी साजिश, दो गिरफ्तार
बिजनौर पुलिस ने देशविरोधी गतिविधियों में शामिल जुल्फिकार और आरिफ को गिरफ्तार किया है. इन पर रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश करने का आरोप है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 8:49 PM IST
बिजनौर: बिजनौर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को देशविरोधी गतिविधियों में शामिल करने वाले नेटवर्क पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुल्फिकार और आरिफ को गिरफ्तार किया है. इससे पहले पुलिस दक्षिण अफ्रीका में रह रहे मुख्य आरोपी मैजूल को भी गिरफ्तार कर चुकी है.
मैजूल को दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हिरासत में लेकर बिजनौर पुलिस को सौंपा गया था, जिससे फिलहाल पूछताछ जारी है. यह नेटवर्क नवंबर 2025 से इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए युवाओं को "कौम के काम" के नाम पर भड़का रहा था.
रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश: एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि आरोपियों द्वारा युवाओं को एके-47 और ग्रेनेड जैसे हथियारों के वीडियो दिखाकर प्रभावित किया जाता था. उन्हें रुपयों का लालच देकर रेलवे ट्रैक उड़ाने और वाहनों में आग लगाने जैसी खतरनाक साजिशों में शामिल करने की कोशिश की जाती थी. इस मामले में उवैद मलिक, जलाल हैदर, समीर उर्फ रुहान और मैजुल समेत कई आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं. जबकि आकिब और आजाद जैसे अन्य आरोपी अभी भी विदेश में छिपे हुए बताए जा रहे हैं.
दुबई से जुड़े तार: पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर रखे थे और अब नई गिरफ्तारियों के बाद जांच और तेज कर दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है. जब्त किए गए मोबाइल फोन और डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है. इस जांच से आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है.
युवाओं को भड़काने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश: आज पकड़े गए जुल्फिकार और आरिफ ने पूछताछ में बताया कि उन्हें दुबई में बैठा आकिब निर्देश देता था. आकिब के कहने पर ही वे सोशल मीडिया ग्रुप्स में युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों से जोड़ने के लिए भड़काऊ वीडियो अपलोड करते थे. गिरफ्तार जुल्फिकार किरतपुर के साहबपुर गांव का और आरिफ नजीबाबाद का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस इस मामले में नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में दबिश दे रही है.
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