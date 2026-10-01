बिजनौर का नगीना बना 'वुड क्राफ्ट सिटी': 10 हजार कारीगरों के हाथ के जादू ने बदली शहर की तस्वीर, मिला अंतरराष्ट्रीय बाजार
ऑनलाइन-प्लेटफॉर्म्स ने 10 हजार कारीगरों के हुनर को विदेशों तक पहुंचा दिया है. आशुतोष सहाय के संपादन के साथ संवाददाता रोहित त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 6:15 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 6:57 PM IST
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील केवल अपने गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के लिए ही नहीं जानी जाती है. इस शहर की असली पहचान लकड़ी पर उकेरे जाने वाले बेमिसाल हुनर और बारीक नक्काशी से होती है.
कभी स्थानीय बाजार और बिचौलियों तक सीमित रहने वाला यह पारंपरिक काम अब डिजिटल दौर में नए पंख फैला रहा है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आधुनिक बाजार की बदौलत नगीना के कारीगरों की कला अब देश के बड़े शहरों से लेकर विदेशी खरीदारों के दिलों पर राज कर रही है.
शीशम की लकड़ी पर सदियों पुराना हुनर, 10 हजार परिवारों की रोजी-रोटी का जरिया: नगीना की तंग गलियों में लकड़ी केवल एक कच्चा माल नहीं, बल्कि करीब 10 हजार हस्तशिल्प कारीगरों और उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है. जिला एक्सपोर्ट प्लान के तहत नगीना को 'वुड क्राफ्ट सिटी' के रूप में एक नई पहचान मिली है. पुराने समय में यहां के हुनरमंद कारीगर हाथीदांत, आबनूस और चंदन की लकड़ियों पर बारीक नक्काशी का काम करते थे. लेकिन समय के साथ आए प्रतिबंधों और दुर्लभ लकड़ियों की कमी के कारण कारीगरों ने शीशम और अन्य स्थानीय लकड़ियों को अपना मुख्य जरिया बना लिया.
बदलते वक्त के साथ बदला डिजाइन, होम डेकोर से लेकर ज्वेलरी बॉक्स तक की मांग: बदलते दौर और ग्राहकों की मांग को देखते हुए कारीगरों ने अपने काम करने के तरीकों में भी बड़ा बदलाव किया है. अब पारंपरिक सामान के साथ-साथ मॉडर्न होम डेकोर, ज्वेलरी बॉक्स, टी-कॉफी बॉक्स, कैंडल होल्डर, पेन होल्डर और वॉकिंग स्टिक जैसी कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं.
उपयोगिता और आधुनिक डिजाइन पर ध्यान देने की वजह से नगीना के हस्तशिल्प की मांग बाजार में तेजी से बढ़ी है. पुराना हुनर अब नए कलेवर और नए ग्राहकों के साथ बाजार में धूम मचा रहा है.
ओडीओपी योजना और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बदला मंजर, सीधे खरीदारों से जुड़ रहे कारीगर: उत्तर प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' यानी ओडीओपी योजना ने इस उद्योग को नया जीवन दिया है. अब व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए कारीगर अपने उत्पादों के कैटलॉग सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं.
बिचौलियों पर निर्भरता खत्म होने से कारीगरों को उनके हुनर की सही कीमत मिल रही है. नगीना की छोटी-छोटी वर्कशॉप में तैयार सामान आज विदेशी घरों की खूबसूरती बढ़ा रहा है और इस पारंपरिक कला को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है.
लकड़ी पर बारीक और जीवंत नक्काशी: नगीना के शिल्पकार साधारण लकड़ी के टुकड़ों को अपनी पारंपरिक छेनी और हथौड़ी से बेहद खूबसूरत कलाकृतियों में बदल देते हैं. यहां की विशेषता बारीक जाली का काम और इनले आर्ट है. पहले के समय में यहाँ हाथी के दांत से नक्काशी की जाती थी, लेकिन अब शीशम, हल्दू, आबनूस , तून और आम की बेहतरीन लकड़ियों पर बारीक कटाई, सैंडिंग और स्मूथ फिनिशिंग देकर अद्भुत उत्पाद बनाए जाते हैं.
सैकड़ों वर्षों का शाही इतिहास और पुश्तैनी हुनर: नगीना में लकड़ी पर कार्विंग का यह सिलसिला मुगल काल से जुड़ा हुआ है. करीब एक हजार साल पुरानी यह कला ऐतिहासिक रूप से राजा-महाराजाओं, नवाबों और जमींदारों के संरक्षण में फली-फूली और ब्रिटिश काल से होते हुए आज तक जीवित है. नगीना के संकरे रास्तों में बसे परिवारों की 5 से अधिक पीढ़ियां इस हुनर को एक-दूसरे को सौंपती आ रही हैं, जिससे यह यहां की जीवनशैली का हिस्सा बन चुका है.
वैश्विक पहचान और विशाल प्रोडक्ट सीरीज़: यहां से लकड़ी के बने सामान न केवल घरेलू बाजार बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट्स पर बिकने वाले सजावटी सामानों का एक बड़ा हिस्सा नगीना के कारखानों में ही तैयार होता है. यहां पेन स्टैंड, खिलौने, नक्काशीदार फ्रेम से लेकर आबनूस की लकड़ी से बनने वाले विशेष पारंपरिक कंघे (जैसे राजा-रानी कंघी) और बड़े घरेलू फर्नीचर तक की व्यापक सीरीज़ तैयार की जाती है.
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