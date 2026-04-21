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बिजनौर में दबंगों ने घर में घुसकर युवक को मारी गोली, हालत गंभीर

बिजनौर : हिमपुरदीपा थाने क्षेत्र के रावटी गांव में सोमवार रात तीन युवकों ने एक युवक को गोली मार दी. गोली लगने से घायल युवक को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ के मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है. जहां उसी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर युवकों की मोटरसाइकिल छूट गई थी. जिसके आधार पर आरोपियों को पहचान कर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.



बिजनौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने बताया कि हिमपुरदीपा थाने क्षेत्र के रावटी गांव में गोली चलने की सूचना मिली थी. गोली सौरभ नाम के युवक को लगी है. उसका मेरठ हायर सेंटर इलाज चल रहा है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हिमपुरदीपा थाने क्षेत्र के रावटी गांव निवासी सौरभ सोमवार रात सिसौना के एक बैंक्वट हॉल में शादी समारोह में गया था. जहां पड़ोसी गांव टूंगरी के कुछ युवकों से विवाद हुआ था. जिसके बाद तीनों युवक बाइक से सौरभ के घर पहुंच गए. युवकों ने सौरभ के पिता सुदेश सिंह को घटनाक्रम की जानकारी दी. इस पर सुदेश ने सौरभ को मौके पर बुला लिया. इसी दौरान तीनों में से किसी एक युवक ने सौरभ की कनपटी पर तमंचा रखकर गोली चला दी.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा के अनुसार वारदात के बाद तीनों युवक भाग निकले. इसके बाद सुदेश सिंह गोली लगने से लहूलुहान सौरभ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्याऊ ले गए. जहां से चिकित्सकों ने उसे बिजनौर रेफर कर दिया. हालत नाजुक होने की स्थिति देख युवक को मेरठ के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमलावर युवकों की एक बाइक मौके पर छूट गई थी. जल्दी ही सभी अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में होंगे.