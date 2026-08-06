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बिजनौर में मामूली विवाद में युवक की हत्या; एक भाई घायल, आरोपियों की तलाश में टीम गठित

घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है.

बिजनौर में मामूली विवाद में युवक की हत्या.
बिजनौर में मामूली विवाद में युवक की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 3:04 PM IST

3 Min Read
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बिजनौर: जिले में छोटे बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. चचेरे भाइयों के बीच हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना धामपुर थाना क्षेत्र के गांव निंदुडू की है. बताया जा रहा है कि गांव में बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. देखते ही देखते यह विवाद बड़े लोगों तक पहुंच गया और चचेरे भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के मोबिन और उसके लड़के ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया.

हमले में इकबाल गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, हमले में घायल बिलाल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही धामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृतक इकबाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, घायल बिलाल का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया. घटना के बाद आरोपी पक्ष मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मृतक के भाई मोहम्मद इकरार ने आरोप लगाया कि बच्चों के विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद आरोपियों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

सीओ धामपुर अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि थाना धामपुर क्षेत्र के गांव निंदुडू में चाकूबाजी की घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक घायल का उपचार कराया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है.

मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. गांव में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

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