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बिजनौर में लव सेक्स और हत्या; प्रेमिका ने शादी का दबाव बना तो कर दी हत्या, डेढ़ माह बाद मिला युवती का कंकाल

बिजनौर में युवती का हत्यारोपी गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बिजनौर : चांदपुर थाना क्षेत्र से डेढ़ महीने पहले लापता हुई युवती का शव बरामद कर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. युवती की हत्या उसके शादीशुदा प्रेमी ने करीब डेढ़ माह पहले ही कर दी थी. हत्या के बाद आरोपी ने शव जंगल में फेंक दिया था. इस मामले में पुलिस युवती की मां की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन कर रही थी. आरोपी बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव गंधौर का रहने वाला है.

घटना की जानकारी देते एसपी देहात गौतम राय. (Video Credit : ETV Bharat) एसपी देहात गौतम राय के अनुसार चांदपुर थाने पर क्षेत्र की एक युवती के लापता होने की तहरीर उसकी मां की तरफ से दी गई थी. इसी आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच की जा रही थी. जांच के दौरान एक व्यक्ति (हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव गंधौर निवासी विकास) के बारे में जानकारी मिली जिससे राखी की जान पहचान थी. विकास युवती के गांव में ही अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराये पर रहता था. इसी आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.