बिजनौर में लव सेक्स और हत्या; प्रेमिका ने शादी का दबाव बना तो कर दी हत्या, डेढ़ माह बाद मिला युवती का कंकाल
चांदपुर थाना क्षेत्र की घटना. युवती से डेढ़ साल तक रहे शादीशुदा प्रेमी युवक के संबंध.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:27 AM IST
बिजनौर : चांदपुर थाना क्षेत्र से डेढ़ महीने पहले लापता हुई युवती का शव बरामद कर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. युवती की हत्या उसके शादीशुदा प्रेमी ने करीब डेढ़ माह पहले ही कर दी थी. हत्या के बाद आरोपी ने शव जंगल में फेंक दिया था. इस मामले में पुलिस युवती की मां की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन कर रही थी. आरोपी बिजनौर के हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव गंधौर का रहने वाला है.
एसपी देहात गौतम राय के अनुसार चांदपुर थाने पर क्षेत्र की एक युवती के लापता होने की तहरीर उसकी मां की तरफ से दी गई थी. इसी आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच की जा रही थी. जांच के दौरान एक व्यक्ति (हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव गंधौर निवासी विकास) के बारे में जानकारी मिली जिससे राखी की जान पहचान थी. विकास युवती के गांव में ही अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराये पर रहता था. इसी आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.
पूछताछ में विकास ने बताया कि किराये पर रहने के दौरान उसकी नजदीकियां युवती से बढ़ गई थीं. करीब डेढ़ साल से दोनों के बीच संबंध रहे. समय बीतने के साथ राखी इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहती थी. शादीशुदा होने के चलते शादी से इनकार किया तो विवाद हुआ. युवती लगातार उसे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही थी. इसी तनाव में उसने युवती को ठिकाने लगाने का मन बना लिया.
एसपी देहात गौतम राय के मुताबिक योजना के तहत विकास ने 28 सितंबर युवती को मिलने बुलाया. इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद कराकर उसे अपने साथ ले गया. दोनों ई-रिक्शा और फिर ऑटो से बवनपुरा गांव के पास नहर की पटरी के किनारे जंगल में पहुंचे. जहां कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर खुद पी और राखी को जबरन पिलाई. इसके बाद शादी की बात पर भड़के विकास ने युवती की चुन्नी से गला घोंट दिया और चाकू से गला भी काट दिया. हत्या के बाद शव को झाड़ियों में छिपा कर भाग आया.
एसपी देहात गौतम राय का कहना है कि आरोपी विकास युवती का मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू आदि सामान लेकर भाग गया था. इसके चलते युवती की लोकेशन मिलने में परेशानी आ रही थी. आरोपी के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर के खूपुरा थाने में चोरी और माइनिंग एक्ट से जुड़े मामले भी दर्ज हैं.
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