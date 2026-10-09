बिजनौर में गुलदार का प्रहार; 3 साल में 19 ग्रामीण बने शिकार, वन विभाग के पास नहीं ठोस प्लान
पढ़ें तेंदुओं का खूनी अखाड़ा बन चुके बिजनौर जिले पर आधारित प्रताप सिंह के संपादन में रोहित त्रिपाठी की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:47 AM IST
बिजनौर : उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला, जहां किसान सुबह खेत के लिए निकलता है, तो परिवार शाम तक उसकी सुकशल वापसी की दुआ मांगता है. यहां गन्ने की हरी-भरी फसलें खुशहाली की नहीं, बल्कि खौफ की निशानी बन चुकी हैं. फिवक्त बिजनौर जिला इंसानों और तेंदुओं का खूनी अखाड़ा बना हुआ है. जहां अक्सर तेंदुए के हमले से इंसानी मौत की खबर मिलती है. दरअसल से इस जिले के भूगोल और बिगड़ते पर्यावरण संतुलन के कारण तेंदुओं की संख्या के साथ हमलों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं.
डीएफओ जय चंद्र कुशवाहा का कहना है कि बिजनौर जिले में लगातार गुलदारों की संख्या बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल क्षेत्र यानी जिम कार्बेट पार्क में टाइगरों की संख्या में वृद्धि हुई है. जिसके कारण नर और मादा गुलदार नीचे की ओर यानी जमीनी क्षेत्र को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं. बिजनौर जनपद जिम कार्बेट पार्क से लगा हुआ क्षेत्र है और यहां बड़े क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की होती है. जिसके कारण गुलदार को खाना और रहना दोनों मिल रहा है.
तेंदुओं की प्रजनन क्षमता काफी ज्यादा होती है. जिससे इनकी संख्या जनपद में लगातार बढ़ रही है. अगर हम गुलदार के हमलों की बात करें तो नजीबाबाद, अफजलगढ़, रेहड़ और कोतवाली देहात जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं. तेंदुओ को गन्ने के खेत छिपने के लिए, पानी (नहरों के जरिए) और शिकार (सियार, जंगली सुअर, आवारा पशु) आसानी से मुहैया हो जाते हैं. इसी वातावरण में मादा गुलदार बच्चे भी देती हैं.
डीएफओ के अनुसार बिजनौर जनपद में 3 सालों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है. 44 लोग गुलदार हमले में घायल हुए हैं. वन विभाग द्वारा लगभग 106 गुलदारों को पकड़ा गया है. जिले के अलग-अलग गांव में लगभग 108 पिंजरे वन विभाग के द्वारा लगाए गए. जिले में अगर हम गुलदारों के मौत की बात करें तो 3 साल में लगभग 74 से 75 गुलदारों की मौत हो चुकी है. बिजनौर जिले में लगभग 500 गुलदार अलग-अलग स्थान पर हैं.
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