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बिजनौर में गुलदार का प्रहार; 3 साल में 19 ग्रामीण बने शिकार, वन विभाग के पास नहीं ठोस प्लान

बिजनौर में गुलदार का प्रहार ( Photo Credit : ETV Bharat )

बिजनौर : उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला, जहां किसान सुबह खेत के लिए निकलता है, तो परिवार शाम तक उसकी सुकशल वापसी की दुआ मांगता है. यहां गन्ने की हरी-भरी फसलें खुशहाली की नहीं, बल्कि खौफ की निशानी बन चुकी हैं. फिवक्त बिजनौर जिला इंसानों और तेंदुओं का खूनी अखाड़ा बना हुआ है. जहां अक्सर तेंदुए के हमले से इंसानी मौत की खबर मिलती है. दरअसल से इस जिले के भूगोल और बिगड़ते पर्यावरण संतुलन के कारण तेंदुओं की संख्या के साथ हमलों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं.

देखें ; बिजनौर में गुलदार के आतंक पर आधारित ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) डीएफओ जय चंद्र कुशवाहा का कहना है कि बिजनौर जिले में लगातार गुलदारों की संख्या बढ़ रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल क्षेत्र यानी जिम कार्बेट पार्क में टाइगरों की संख्या में वृद्धि हुई है. जिसके कारण नर और मादा गुलदार नीचे की ओर यानी जमीनी क्षेत्र को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं. बिजनौर जनपद जिम कार्बेट पार्क से लगा हुआ क्षेत्र है और यहां बड़े क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की होती है. जिसके कारण गुलदार को खाना और रहना दोनों मिल रहा है.