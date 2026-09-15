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बिजनौर में दंपती की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत; पेड़ से लटका मिला पति का शव, गंगा किनारे मिली पत्नी की लाश

थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के जलालपुर गांव के रहने वाले थे दंपती.

बिजनौर में दंपती की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत
बिजनौर में दंपती की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 2:49 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
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बिजनौर : थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी दंपती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. दंपती के शव अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध हालात में मिले. पति का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला. वहीं पत्नी का शव गंगा किनारे से बरामद हुआ. दोनों शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

जानकारी देते एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)


एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह के अनुसार ग्राम जलालपुर काजी निवासी छोटू और उसकी पत्नी सुषमा सोमवार से लापता थे. परिजनों ने दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस टीम तलाश तलाश में जुटी थी. इसी दौरान थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के सादुपूरा जंगल में छोटू का शव जंगल में एक पेड़ से लटका होने की सूचना मिली. इसके अलावा इसी क्षेत्र में सुषमा का शव गंगा किनारे बरामद हुआ.

एसपी सिटी के मुताबिक पति-पत्नी के शव मिलने की घटना काफी संदिग्ध है. घटनास्थल से पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं. पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि दंपती को साजिश के तहत मारा गया है और दोनों के शव अलग अलग स्थानों पर फेंके गए हैं. वहीं कुछ सगे संबंधी भी हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की बात कह रहे हैं.

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Last Updated : September 15, 2026 at 3:04 PM IST

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