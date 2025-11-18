ETV Bharat / state

बिजनौर में बहू से अवैध संबंध में पिता ने की थी बेटे की हत्या

बीती 15 नवंबर को खेत में मिला था शव, पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर किया खुलासा.

bijnor father had murdered son illicit relationship daughter in law crime news.
बिजनौर पुलिस ने किया हत्या का खुलासा. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read
बिजनौर: जिले के थाना नांगल क्षेत्र में 15 नवंबर को गन्ने के खेत में सौरभ तोमर का शव मिला था. नांगल पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक जिस बेटे की लाश पर पिता आंसू बहा रहा था वहीं उसका हत्यारोपी निकला है. जांच में बहू से अवैध संबंध की बात सामने आई है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.


सीओ नयाबाद नीतेश प्रताप ने बताया कि पूछताछ में हत्यारोपी पिता सुभाष ने कत्ल की बात कबूली है. उसने बताया कि बहू से उसके अवैध संबंध थे. इस वजह से उसने बेटे की हत्या अंजाम दी. 12 नवंबर की दोपहर उसने यह साजिश रची थी. दोपहर करीब 2 बजे सौरभ खेत पर काम कर रहा था. इसी दौरान उसने बेटे सौरभ को गन्ने के खेत में बुलाया. पहले 315 बोर के तमंचे से फायर किया लेकिन वह गोली से बच गया. इसके बाद उसने फावड़े से बेटे पर हमला कर दिया. बेटे के सिर पर कई वार किए. उसे बेदम करने के बाद वह भाग निकला.

पुलिस को दी सूचना: 14 नवंबर को थाने पहुंचा और पूरे नाटक के साथ बेटे की गुमशुदगी लिखवा दी.15 नवंबर को सुभाष ने रोते-बिलखते यह सूचना दी कि कि सौरभ का शव खेत में पड़ा है और शायद जंगली जानवर ने हमला किया है. पुलिस ने तकनीकी जांच, बयान और घटनास्थल के आधार पर पूरे मामले की जांच की.

सीओ नयाबाद नीतेश प्रताप ने बताया कि जब हत्यारोपी पिता से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने बेटे की हत्या की बात कबूल कर ली. अभी जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह ससुर के बहू से अवैध संबंध की बात सामने आ रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. विधिक कार्रवाई की जा रही है. हत्यारोपी को जेल भेजा जा रहा है. आलाकत्ल बरामद कर लिए गए हैं.



