बिजनौर में दिनदहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद होने वाली थी सगाई
राहगीरों की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को बताया, फोर्स पहुंची है घटना की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 3:11 PM IST
बिजनौर: जिले में किसान की गोली मारकर सरेराह हत्या कर दी गई. वह शनिवार सुबह 11 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली से गन्ना सेंटर पर डालने गया और वहां से लौट रहा था. हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है.
बता दें, स्योहारा थाना क्षेत्र के हल्दुआ माफी गांव में आम के बाग के पास युवक का शव मिला. मृतक की पहचान राहुल (26) के रूप में हुई है. उसके सीने और पीठ में दो गोलियां लगी हैं. पता चला है कि मृतक किसान राहुल आज सुबह 11 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली से गन्ना सेंटर पर डालने गया था. जब वह घर लौट रहा था तभी 100 मीटर आगे आम के बाग में अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी.
राहगीरों की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने आम के बाग में उसका शव पड़ा देखा. राहुल के सीने और पीठ में गोलियां लगी हुई थीं. मृतक का शव सड़क से करीब 10 मीटर दूरी पर पड़ा था.
राहुल के पिता सतपाल सिंह ने बताया कि राहुल की शादी तय हो चुकी थी. 2 दिन बाद सगाई होने वाली थी. बेटे की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना की जानकारी पर एसपी अभिषेक झा और सीओ धामपुर अभय कुमार पांडेय, प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार, फोरेंसिक टीम के साथ नूरपुर और धामपुर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और एविडेंस जुटाए. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
