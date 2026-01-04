ETV Bharat / state

बिजनौर में दिनदहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद होने वाली थी सगाई

बिजनौर: जिले में किसान की गोली मारकर सरेराह हत्या कर दी गई. वह शनिवार सुबह 11 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली से गन्ना सेंटर पर डालने गया और वहां से लौट रहा था. हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है.

अभिषेक झा, एसपी (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, स्योहारा थाना क्षेत्र के हल्दुआ माफी गांव में आम के बाग के पास युवक का शव मिला. मृतक की पहचान राहुल (26) के रूप में हुई है. उसके सीने और पीठ में दो गोलियां लगी हैं. पता चला है कि मृतक किसान राहुल आज सुबह 11 बजे ट्रैक्टर-ट्रॉली से गन्ना सेंटर पर डालने गया था. जब वह घर लौट रहा था तभी 100 मीटर आगे आम के बाग में अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी.