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राम मंदिर चंदा गबन मामले में चंपत राय को मिला परिवार का साथ, राजनीतिक साजिश की आशंका जताई

बिजनौर में समर्थन में आए गांव के लोग, चंपत राय को बताया 'त्यागी' और 'गंगाजल की तरह शुद्ध'

चंपत राय को मिला परिवार का साथ
चंपत राय के खिलाफ किसकी साजिश? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 6:25 PM IST

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बिजनौर: राम मंदिर चंदा गबन मामले में चंपत राय को परिवार और गांव वालों का साथ मिला है. बिजनौर में लोगों ने चंपत राय के खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें इस पूरे मामले में पाक साफ करार दिया.

चंपत राय के खिलाफ किसकी साजिश?: चंपत राय ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है. चंदा गबन मामले की जांच हो रही है. इन सबके बीच उनके पैतृक गांव में लोग उन पर लगाए जा रहे आरोपों से नाराज हैं. बिजनौर में चंपत राय के भाई सुनील बंसल ने बड़ी साजिश का अंदेशा जताया. उन्होंने कहा कि, चंपत राय के खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश रची जा रही है. सुनील बंसल के मुताबिक, इस साजिश का सूत्रधार विपक्ष है. चंपत राय के पड़ोसियों ने कहा कि, उनका चरित्र गंगाजल की तरह शुद्ध है.

चंपत राय के पक्ष में परिवार (Video Credit: ETV Bharat)

चंपत राय का चरित्र गंगाजल की तरह शुद्ध है. चंपत राय ने घर छोड़ने के साथ ही व्यक्तिगत जीवन का भी त्याग कर दिया था. मीडिया में जिस चंदन राय को उनका भतीजा बताया जा रहा है, वह उनके परिवार का सदस्य नहीं है. परिवार के अधिकांश सदस्य नगीना से बाहर रहते हैं. वर्तमान में केवल एक भाई ही पैतृक आवास पर निवास कर रहे हैं.- शलभ गोयल, चंपत राय के पड़ोसी

समाज सेवा ही चंपत राय का फर्ज: बिजनौर के नगीना तहसील में चंपत राय का पैतृक आवास है. गांव और परिवार के लोग बताते हैं कि, संघ से जुड़ने के बाद वो पूर्ण तरीके से समाजसेवा में लग गए. उन्होंने राष्ट्र भावना और सेवा को सबसे ऊपर रखा. चंपत राय बहुत कम ही गांव आते हैं और परिवार के सदस्यों से भी बहुत कम ही बात करते हैं.

चंपत राय पिछले कई वर्षों से पैतृक घर नहीं आए हैं. 2019 में भतीजे के विवाह समारोह में नजीबाबाद के एक विवाह भवन में आयोजित समारोह में शामिल हुए थे, और वहीं से वापस लौट गए थे. चंपत राय पारिवारिक जीवन से लगभग पूरी तरह अलग हो चुके हैं, और परिवार के फोन भी बहुत कम उठाते हैं. -सुनील बंसल, चंपत राय के भाई

हिंदुत्व की प्रयोगशाला से चमकने वाले चंपत राय ने अयोध्या राम मंदिर मामले की अदालती लड़ाई में दस्तावेज जुटाने में अहम भूमिका निभाई थी. उनकी रणनीति के चलते ही उन्हें ट्रस्ट में बड़ा पद मिला. फिलहाल वे सवालों के घेरे में हैं. ऐसे समय में परिवार का साथ मिलना किसी संजीवनी से कम नहीं है.

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