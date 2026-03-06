दुस्साहस; क्लीनिक में घुसकर बाल रोग विशेषज्ञ की गोली मारकर हत्या, बदमाश फरार
बिजनौर नगीना थाना क्षेत्र में धामपुर रोड स्थित क्लीनिक में हुई सनसनीखेज वारदात. मौके पर छूटी बदमाशों की बाइक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 7:57 AM IST
बिजनौर : नगीना थाना क्षेत्र में बाइकसवार बदमाशों का आतंक सामने आया है. दुस्साहसी बदमाशों ने धामपुर रोड स्थित क्लीनिक में घुसकर बाल रोग विशेषज्ञ डाॅक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद हड़बड़ी में एक बाइक मौके पर छूट गई है. पुलिस बाइक और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश की बात कह रही है. हालांकि वारदात के पीछे की वजह और बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है.
एसपी देहात प्रकाश कुमार के अनुसार नगीना थाना क्षेत्र के धामपुर रोड स्थित शिवालय हेल्थ केयर सेंटर में गुरुवार शाम के 7.30 बजे बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. राजकुमार अपने केबिन में मरीज देख रहे थे. इस दौरान बाइकसवार कुछ अज्ञात लोग मरीज बनकर अस्पताल में घुसे और डॉक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से डॉ. राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल नगीना सीएचसी ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
एसपी देहात के मुताबिक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश की जा रही है. वारदात के बाबत हर एंगल से जांच की जा रही है. अभी तक हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. मौके पर पुलिस टीम तैनात किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.