बिजली महादेव रोपवे को लेकर मंदिर कमेटी ने NGT में दायर किया केस, कंपनी पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं लेने का आरोप

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के खराहल घाटी में बनने वाले बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर लगातार सरकार और कंपनी की परेशानी बढ़ रही है. पहले ही स्थानीय व्यक्ति ने एनजीटी में इस मामले को लेकर केस दायर किया गया था. वहीं, अब बिजली महादेव मंदिर कमेटी ने भी एनजीटी में केस दायर किया है. ऐसे में अब एनजीटी ने 13 नवंबर को होने वाली सुनवाई में निर्माण कंपनी और सरकार से इस बारे जवाब मांगा है.

बिजली महादेव मंदिर कमेटी का कहना है कि इससे पहले जो 17 अक्टूबर को एनजीटी में सुनवाई हुई तो उसमें सरकार ने पेड़ कटान को कोई भी अनुमति देने की बात नहीं कही है. सरकार ने कहा कि उन्होंने अपनी ओर से पेड़ कटान की कोई अनुमति नहीं दी है और इस बारे कंपनी प्रबंधन से जानकारी ली जाएगी.

वहीं, अब बिजली महादेव मंदिर कमेटी का भी कहना है कि रोपवे निर्माण को जो 25 तरह की अनुमति लेनी होती है. वह सरकार और कंपनी द्वारा पूरी नहीं की गई है. ऐसे में जल्द ही मंदिर कमेटी तथा बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति के द्वारा न्यायिक एजेंसी से भी इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग उठाई जाएगी.

बिजली महादेव मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष फतेह सिंह राणा ने बताया, 'इस मामले को लेकर 13 अक्टूबर को एनजीटी में केस दायर किया गया है और अब 13 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होनी है. रोपवे निर्माण के लिए तीन पंचायत द्वारा वन अधिकार समिति के माध्यम से भी अनुमति दी गई है. लेकिन जब उन्होंने अपने स्तर पर पता किया तो वन अधिकार समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने कोई भी अनुमति नहीं दी है और ना ही कहीं पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं'.

फतेह सिंह राणा का कहना है कि ऐसे में अब आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी ली जा रही है कि कितनी तारीख को वन अधिकार समिति के द्वारा पेड़ कटान के लिए अनुमति दी गई थी. वही इस पूरे मामले में फर्जी दस्तावेजों के जमा होने के भी उन्हें सबूत मिल रहे हैं. इन सभी मुद्दों को भी एनजीटी के समक्ष रखा जाएगा और सभी प्रमाण पत्रों में किए गए हस्ताक्षरों की भी जांच की जाएगी. ताकि पता चल सके कि वह हस्ताक्षर असली है या वह फर्जी तौर पर किए गए हैं.

गौरतलब है कि बीते दिनों में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए नग्गर में जागती का आयोजन किया गया. वहीं, जगती में देवी देवताओं ने भी साफ कहा कि बिजली महादेव देवता इस समय काफी नाराज चल रहे हैं और बिजली महादेव में जो भी छेड़छाड़ की जा रही है, उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए. देवताओं ने यह भी साफ किया कि अभी तो बिजली महादेव ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया है. अगर इंसान अपनी गलतियों से नहीं सुधरा तो उन्हें देवी देवताओं के प्रकोप का सामना करना होगा. ऐसे में बिजली महादेव के साथ-साथ अन्य देव स्थलों पर बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना की जाए और धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल का रूप बिल्कुल भी ना दिया जाए.