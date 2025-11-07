बिजली महादेव रोपवे को लेकर मंदिर कमेटी ने NGT में दायर किया केस, कंपनी पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं लेने का आरोप

ETV Bharat / state

बिजली महादेव मंदिर कमेटी ने NGT में दायर किया केस
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 4:24 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के खराहल घाटी में बनने वाले बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर लगातार सरकार और कंपनी की परेशानी बढ़ रही है. पहले ही स्थानीय व्यक्ति ने एनजीटी में इस मामले को लेकर केस दायर किया गया था. वहीं, अब बिजली महादेव मंदिर कमेटी ने भी एनजीटी में केस दायर किया है. ऐसे में अब एनजीटी ने 13 नवंबर को होने वाली सुनवाई में निर्माण कंपनी और सरकार से इस बारे जवाब मांगा है.

बिजली महादेव मंदिर कमेटी का कहना है कि इससे पहले जो 17 अक्टूबर को एनजीटी में सुनवाई हुई तो उसमें सरकार ने पेड़ कटान को कोई भी अनुमति देने की बात नहीं कही है. सरकार ने कहा कि उन्होंने अपनी ओर से पेड़ कटान की कोई अनुमति नहीं दी है और इस बारे कंपनी प्रबंधन से जानकारी ली जाएगी.

वहीं, अब बिजली महादेव मंदिर कमेटी का भी कहना है कि रोपवे निर्माण को जो 25 तरह की अनुमति लेनी होती है. वह सरकार और कंपनी द्वारा पूरी नहीं की गई है. ऐसे में जल्द ही मंदिर कमेटी तथा बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति के द्वारा न्यायिक एजेंसी से भी इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग उठाई जाएगी.

बिजली महादेव मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष फतेह सिंह राणा ने बताया, 'इस मामले को लेकर 13 अक्टूबर को एनजीटी में केस दायर किया गया है और अब 13 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होनी है. रोपवे निर्माण के लिए तीन पंचायत द्वारा वन अधिकार समिति के माध्यम से भी अनुमति दी गई है. लेकिन जब उन्होंने अपने स्तर पर पता किया तो वन अधिकार समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने कोई भी अनुमति नहीं दी है और ना ही कहीं पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं'.

फतेह सिंह राणा का कहना है कि ऐसे में अब आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी ली जा रही है कि कितनी तारीख को वन अधिकार समिति के द्वारा पेड़ कटान के लिए अनुमति दी गई थी. वही इस पूरे मामले में फर्जी दस्तावेजों के जमा होने के भी उन्हें सबूत मिल रहे हैं. इन सभी मुद्दों को भी एनजीटी के समक्ष रखा जाएगा और सभी प्रमाण पत्रों में किए गए हस्ताक्षरों की भी जांच की जाएगी. ताकि पता चल सके कि वह हस्ताक्षर असली है या वह फर्जी तौर पर किए गए हैं.

गौरतलब है कि बीते दिनों में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए नग्गर में जागती का आयोजन किया गया. वहीं, जगती में देवी देवताओं ने भी साफ कहा कि बिजली महादेव देवता इस समय काफी नाराज चल रहे हैं और बिजली महादेव में जो भी छेड़छाड़ की जा रही है, उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए. देवताओं ने यह भी साफ किया कि अभी तो बिजली महादेव ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया है. अगर इंसान अपनी गलतियों से नहीं सुधरा तो उन्हें देवी देवताओं के प्रकोप का सामना करना होगा. ऐसे में बिजली महादेव के साथ-साथ अन्य देव स्थलों पर बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना की जाए और धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल का रूप बिल्कुल भी ना दिया जाए.

मोहल से बिजली महादेव मंदिर के पास ये रोपवे 2.33 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 2 स्पैन होंगे. रोपवे के जरिए पर्यटक 10 मिनट में बिजली महादेव पहुंच सकेंगे. जबकि सड़क के जरिए जिला मुख्यालय कुल्लू से करीब 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद डेढ़ किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. इस रोपवे की लागत 274 करोड़ रुपये हैं और वर्तमान में कंपनी द्वारा रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है. इस रोपवे के निर्माण के लिए 200 से अधिक पेड़ों का कटान होना है, जिनमें अभी तक करीब 80 पेड़ काटे जा चुके हैं.

गौर रहे कि देवता बिजली महादेव ने यहां रोपवे निर्माण के लिए देव वाणी में साफ इनकार किया है और उसके बाद बिजली महादेव मंदिर कमेटी के द्वारा स्थानीय लोगों से भी इस बारे चर्चा की गई. ऐसे में बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति का गठन किया गया और समिति के द्वारा कई बार प्रदेश तथा केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर रोपवे को निरस्त करने की मांग रखी गई. लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है.

हालांकि, रोपवे विरोध संघर्ष समिति द्वारा ढालपुर में विशाल धरना प्रदर्शन भी किया गया. वहीं, जब कंपनी के द्वारा पेड़ों का कटान किया जा रहा था तो उस दौरान भी महिलाओं ने मौके पर जाकर काम रुकवाया. ऐसे में अब समिति के सदस्यों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनकी मांग को अब जल्द पूरा किया जाएगा और रोपवे को निरस्त किया जाएगा.

वहीं, पूर्व सांसद एवं भगवान रघुनाथ की छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया, 'इस मुद्दे को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष भी रखा गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस बात पर जल्द चर्चा होगी. कुल्लू में देव वाणी के माध्यम से जो देवी देवताओं ने आदेश दिए थे. उसके बारे में भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अवगत करवाया गया है. ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द ही यह मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और प्रधानमंत्री के द्वारा इस रोपवे को निरस्त किया जाएगा.

