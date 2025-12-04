ETV Bharat / state

NGT में केस के चलते बिजली महादेव रोपवे का कार्य फिलहाल रुका, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

बिजली महादेव रोपवे निर्माण का लगातार स्थानीय लोगों और मंदिर कमेटी द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है.

बिजली महादेव रोपवे
बिजली महादेव रोपवे (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 4:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर अब एनजीटी में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी. हालांकि 27 नवंबर को भी एनजीटी में सुनवाई रखी गई थी, जिसमें रोपवे का निर्माण कर रही कंपनी ने बिजली महादेव रोपवे निर्माण कार्य को फिलहाल रोक देने की बात कही है. वहीं, एनजीटी द्वारा मांगे गए अन्य जबाव को भी तैयार करने के लिए कुछ समय मांगा गया है.

अब एनजीटी के 9 दिसंबर को अगले सुनवाई रखी गई है. जिसमें कंपनी के द्वारा एनजीटी रोपवे निर्माण को लेकर सभी अनुमतियों का ब्यौरा पेश करेगी. 27 नवंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष पेश हुए कंपनी की ओर से उप-प्रबंधक गिरीश ने एनजीटी को बताया, 'विवादास्पद रोपवे का निर्माण कार्य रोक दिया गया है. विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है'.

गौर रहे कि जिला कुल्लू के पिरडी को बिजली महादेव मंदिर से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रोपवे बीते कुछ सालों से विवादों में घिरा रहा है. स्थानीय लोगों और मंदिर कमेटी द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है. लेकिन रोपवे निर्माण के लिए कंपनी की मशीनें 2024 के सितंबर माह में पिरडी बेस स्टेशन पर पहुंच गईं. जिससे जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया था. संकेत मिला साल 2025 के जुलाई माह में रोपवे निर्माण के लिए 72 हरे देवदार के पेड़ों को काटा गया और उसके बाद इसका विरोध भी काफी तेज हो गया. स्थानीय महिला मंडल और ग्रामीणों ने मौके पर जाकर कटान को रोका. वहीं बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति द्वारा रामशिला से ढालपुर तक एक विशाल रैली भी निकल गई और प्रदेश तथा केंद्र सरकार को भी रोपवे निर्माण कार्य बंद करने के लिए एक ज्ञापन भेजा गया.

NGT में बिजली महादेव रोपवे मामले में 9 दिसंबर को होगी सुनवाई
NGT में बिजली महादेव रोपवे मामले में 9 दिसंबर को होगी सुनवाई (NGT)

जिला कुल्लू की पुरातन राजधानी रही नग्गर में भी 31 अक्टूबर को स्थानीय देवताओं के साथ जगती का भी आयोजन किया गया. जगती में सभी देवताओं ने सामूहिक रूप से ऐसी किसी भी गतिविधि का विरोध किया. जिससे पवित्र क्षेत्रों में अशांति फैल सकती हो. वही, देवताओं ने चेतावनी दी कि इन सब बातों की अनदेखी के गंभीर आध्यात्मिक और सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं. उसके बाद 3 नवंबर को पूर्व सांसद महेश्वर सिंह ने बिजली महादेव संघर्ष समिति और मंदिर समिति के सदस्यों सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष अपनी शिकायतें भी रखीं.

वहीं बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर स्थानीय निवासी नचिकेता शर्मा ने अधिवक्ता अजय मारवाह के माध्यम से एनजीटी का दरवाजा खटखटाया. जिसके बाद मंदिर समिति की ओर से एक अलग याचिका दायर की गई. ऐसे में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकार, वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कुल्लू के उपायुक्त को नोटिस जारी किए गए.

17 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि परियोजना का संचालन पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और राज्य सरकार ने कोई पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी है. अब एनजीटी द्वारा लगातार इस मामले में सुनवाई की जा रही है और रोपवे निर्माण को लेकर जारी की गई सभी अनुमतियों का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है. ताकि पता चल सके कि किस समय पर किस विभाग या सरकार के द्वारा निर्माण कार्य को लेकर अनुमति दी गई है.

बिजली महादेव मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष फतेह राणा ने बताया, 'मंदिर कमेटी के द्वारा एनजीटी में कैसे तैयार किया गया है. इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी यहां की स्थितियों के बारे में अवगत करवाया गया है. उम्मीद है कि केंद्र सरकार आम जनता की आस्था का ध्यान रखेगा और रोपवे निर्माण को रद्द किया जाएगा और रोपवे निर्माण को रद्द किया जाएगा'.

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू के 5 सलाहकार, ढाई लाख तक सैलरी, दौरों पर लाखों खर्च, एक रुपया वेतन लेते हैं गोकुल बुटेल

TAGGED:

BIJLI MAHADEV ROPEWAY
BIJLI MAHADEV ROPEWAY CASE IN NGT
बिजली महादेव रोपवे
NGT ON ROPEWAY
BIJLI MAHADEV WORK STOPPED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.