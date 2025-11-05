क्या बंद हो जाएगा बिजली महादेव रोपवे का काम, जानें क्या बोले सीएम सुक्खू
बिजली महादेव रोपवे का लोग विरोध कर रहे हैं. अब इसे लेकर सीएम सुक्खू ने बयान दिया है.
शिमला: बिजली महादेव रोपवे परियोजना का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. इस सिलसिले में लोगों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है. अब इस संबंध में लोगों का प्रतिनिधि मंडल पीएम मोदी से भी मुलाकात करेगा. वहीं, प्रदेश सरकार ने भी गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां खुलकर रोपवे के बारे में बोलने से बच रही हैं.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने मंगलवार को कहा कि 'राज्य के कुल्लू जिले में बिजली महादेव रोपवे परियोजना केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और केंद्र जो भी निर्णय लेगा, उसे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा. मंदिर तक हर मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए 270 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाला 2.5 किलोमीटर लंबा बिजली महादेव रोपवे, अप्रैल 2022 में शुरू की गई केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना का हिस्सा है.'
सभी हितधारकों का करेंगे सम्मान: सीएम सुक्खू
बिजली महादेव संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को परियोजना के खिलाफ बढ़ते व्यापक आक्रोश से अवगत कराने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि 'परियोजना पहले ही शुरू हो चुकी है, पेड़ों की कटाई पूरी हो चुकी है और पेड़ों की कटाई शुरू होने से पहले आपत्तियां आनी चाहिए थीं. सभी हितधारकों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा.'
रोपवे का स्थानीय लोगों ने किया विरोध
बिजली महादेव मंदिर कुल्लू से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और श्रद्धालु लगभग तीन घंटे पैदल चलकर वहां पहुंचते हैं. रोपवे निर्माण के सरकार के कदम का स्थानीय निवासियों ने व्यापक विरोध किया है, जिन्होंने इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की इस परियोजना के खिलाफ कई रैलियां निकाली हैं.
बिजली महादेव संयुक्त उद्यम परियोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'यह एक संयुक्त उद्यम परियोजना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मामला नड्डा को सौंपा है, इसलिए वो जो भी निर्णय लेंगे, उसे जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा.'
देवताओं के निर्णय से नड्डा को करवाया अवगत
मंडी के पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और रघुनाथ के छड़ीबरदार के नेतृत्व में बिजली महादेव संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने सोमवार को नड्डा से मुलाकात की और उन्हें पिछले सप्ताह बिजली महादेव मंदिर में आयोजित देव जगती (देवताओं की सभा) के निर्णय से अवगत कराया, जहां स्थानीय देवताओं ने प्रस्तावित रोपवे परियोजना का कड़ा विरोध किया था. प्रतिनिधिमंडल ने रोपवे परियोजना के खिलाफ पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शनों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और देवताओं (देवताओं की सभा) के फैसले का विवरण भी प्रस्तुत किया.
