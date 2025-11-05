ETV Bharat / state

क्या बंद हो जाएगा बिजली महादेव रोपवे का काम, जानें क्या बोले सीएम सुक्खू

शिमला: बिजली महादेव रोपवे परियोजना का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं. इस सिलसिले में लोगों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है. अब इस संबंध में लोगों का प्रतिनिधि मंडल पीएम मोदी से भी मुलाकात करेगा. वहीं, प्रदेश सरकार ने भी गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां खुलकर रोपवे के बारे में बोलने से बच रही हैं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने मंगलवार को कहा कि 'राज्य के कुल्लू जिले में बिजली महादेव रोपवे परियोजना केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और केंद्र जो भी निर्णय लेगा, उसे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा. मंदिर तक हर मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए 270 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाला 2.5 किलोमीटर लंबा बिजली महादेव रोपवे, अप्रैल 2022 में शुरू की गई केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना का हिस्सा है.'

सभी हितधारकों का करेंगे सम्मान: सीएम सुक्खू

बिजली महादेव संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को परियोजना के खिलाफ बढ़ते व्यापक आक्रोश से अवगत कराने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री ने कहा कि 'परियोजना पहले ही शुरू हो चुकी है, पेड़ों की कटाई पूरी हो चुकी है और पेड़ों की कटाई शुरू होने से पहले आपत्तियां आनी चाहिए थीं. सभी हितधारकों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा.'

रोपवे का स्थानीय लोगों ने किया विरोध

बिजली महादेव मंदिर कुल्लू से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और श्रद्धालु लगभग तीन घंटे पैदल चलकर वहां पहुंचते हैं. रोपवे निर्माण के सरकार के कदम का स्थानीय निवासियों ने व्यापक विरोध किया है, जिन्होंने इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की इस परियोजना के खिलाफ कई रैलियां निकाली हैं.