बिजली महादेव रोपवे मामले में PMO ने लिया संज्ञान, 3 नवंबर के दिल्ली में अहम बैठक, NGT ने भी कई विभागों से मांगा है जवाब

बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच PMO ने लिया संज्ञान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा को दी अहम जिम्मेदारी.

Bijli Mahadev Ropeway Project Meeting in Delhi
बिजली महादेव रोपवे मामले में PMO ने लिया संज्ञान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 2:45 PM IST

कुल्लू: कुल्लू जिला के बहुत चर्चित बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले लोगों ने विरोध किया, फिर एनजीटी ने विभिन्न विभागों से जवाब तलब किया अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संज्ञान लिया है. पीएम मोदी ने इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है. अब 3 नवंबर को नई दिल्ली में कमेटी के साथ बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति चर्चा करेगी. इस बैठक में पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे. कमेटी के द्वारा देवता बिजली महादेव की देव वाणी की बात सुनी जाएगी और उसके बाद पूरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी जाएगी. उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा बिजली महादेव रोपवे को लेकर आगामी फैसला सुनाया जाएगा.

बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट और विवाद

पिछले दिनों में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए नग्गर में जागती का आयोजन किया गया. इस जगती में देवी-देवताओं ने भी साफ कहा कि, बिजली महादेव देवता इस समय काफी नाराज चल रहे हैं. बिजली महादेव में जो भी छेड़छाड़ की जा रही है, उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए. देवताओं ने यह भी साफ किया कि अभी तो बिजली महादेव ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया है. अगर इंसान अपनी गलतियों से नहीं सुधरा तो उन्हें देवी-देवताओं के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में बिजली महादेव के साथ-साथ अन्य देव स्थलों पर बिल्कुल भी छेड़छाड़ न की जाए और धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल का रूप बिल्कुल भी न दिया जाए.

पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह (ETV Bharat)

बिजली महादेव रोपवे मामले में PMO ने लिया संज्ञान

पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि, "बिजली महादेव रोपवे निर्माण के मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है. इस मामले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इस संबंध में उन्हें जेपी नड्डा के कार्यालय से 3 नवंबर को दिल्ली में बातचीत के लिए बुलाया है, जिसमें बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति के सदस्य शामिल होंगे. कमेटी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अरुण सिंह और महेंद्र पांडे शामिल होंगे और विरोध समिति के सदस्य कमेटी के समक्ष देववाणी के समर्थन में पक्ष रखेंगे."

बिजली महादेव रोपवे को लेकर 3 नवंबर को दिल्ली में अहम बैठक

महेश्वर सिंह ने कहा कि, "बिजली महादेव संघर्ष समिति जो प्रसिद्ध मंदिर को रोपवे से जोड़ने की परियोजना का विरोध कर रही थी वो अब 3 नवंबर को नई दिल्ली में समिति से मुलाकात करेगी. हमने पहले जेपी नड्डा से मिलने का समय मांगा था. चूंकि वह बिहार चुनावों में व्यस्त थे. इसलिए अब 3 नवंबर का समय बैठक के लिए निर्धारित किया गया है. बिजली महादेव रोपवे को लेकर देव वाणी में भी महादेव ने निर्माण का विरोध किया है और देव सांसद जगती में भी सभी समस्त देवी देवताओं ने बिजली महादेव देव स्थल में किसी भी तरह की छेड़छाड़ के लिए नाराजगी जाहिर की है. ऐसे में अब बिजली महादेव रोपवे निरस्त होना चाहिए."

NGT ने भी बिजली महादेव रोपवे मामले में लिया संज्ञान

बिजली महादेव रोपवे मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हिमाचल सरकार, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, वन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कुल्लू के उपायुक्त को भी नोटिस जारी किया है. एनजीटी ने इन सभी को 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. एनजीटी ने स्थानीय निवासी नचिकेता शर्मा की ओर से दायर याचिका पर कार्रवाई की है.

Bijli Mahadev Ropeway Project
बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते लोग (FILE)

क्या है बिजली महादेव प्रोजेक्ट?

बता दें कि, कुल्लू से बिजली महादेव मंदिर की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है. मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को 3 किलोमीटर पैदल ट्रेकिंग करनी पड़ती है. मंदिर जाने के लिए जंगलों के बीच से होते हुए जाना पड़ता है. कठिन और दुर्गम रास्ता पार करने के बाद श्रद्धालु बिजली महादेव मंदिर पहुंचते हैं. ऐसे में इस सफर को सुगम बनाने के लिए बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है. मोहल से बिजली महादेव मंदिर के पास यह रोपवे 2.33 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 2 स्पैन होंगे.

Bijli Mahadev Ropeway Project
क्या है बिजली महादेव प्रोजेक्ट (ETV Bharat GFX)

रोपवे की लागत 274 करोड़ रुपए

रोपवे के जरिए पर्यटक 10 मिनट में बिजली महादेव पहुंच सकेंगे, जबकि सड़क के जरिए जिला मुख्यालय कुल्लू से करीब 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद डेढ़ किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है. इस रोपवे की लागत 274 करोड़ रुपए है और वर्तमान में कंपनी के द्वारा रोपवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है. इस रोपवे के निर्माण के लिए 200 से अधिक पेड़ों का कटान होना है, जिनमें अभी तक करीब 80 पेड़ काटे जा चुके हैं. इस रोपवे का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.

बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति का गठन

देवता बिजली महादेव ने यहां रोपवे निर्माण के लिए देव वाणी में साफ इनकार किया है और उसके बाद बिजली महादेव मंदिर कमेटी के द्वारा स्थानीय लोगों से भी इस बारे चर्चा की गई. ऐसे में बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति का गठन किया गया और समिति के द्वारा कई बार प्रदेश और केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर रोपवे को निरस्त करने की मांग रखी गई. अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है. हालांकि, रोपवे विरोध संघर्ष समिति के द्वारा ढालपुर में विशाल धरना प्रदर्शन भी किया गया. वहीं, जब कंपनी के द्वारा पेड़ों का कटान किया जा रहा था तो उस दौरान भी महिलाओं ने मौके पर जाकर काम रुकवाया. ऐसे में समिति के सदस्यों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनकी मांग को जल्द पूरा किया जाएगा और रोपवे को निरस्त किया जाएगा.

