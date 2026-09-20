नेपाल में हाइडैम बनाने पर जल्द निर्णय हो, केंद्र से विजेंद्र प्रसाद यादव की मांग
विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री से नेपाल में ऊंचे बांध के संबंध में जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 20, 2026 at 2:42 PM IST
पटना: बिहार में हर साल बाढ़ से भारी तबाही मचती है. वर्षों से नेपाल में हाइडैम बनाने की मांग हो रही है लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो सका है. उप-मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीता निर्मला सीतारमण से मिलकर एक बार फिर से नेपाल में ऊंचे बांध बनाने को लेकर जल्द फैसला लेने की मांग की है.
नेपाल में हाइडैम बनाने की मांग
दरअसल, 18 और 19 सितंबर को दो दिवसीय दिल्ली में वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल हुए थे. दो दिवसीय बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि हमने निर्मला सीतारमण के सामने बिहार से जुड़ी समस्याओं को रखा. बाढ़ को लेकर भी उनको अवगत कराया और उनसे मांग की है कि नेपाल में हाइडैम को लेकर जल्द निर्णय लिया जाए.
"दो दिवसीय बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री सीता निर्मला सीतारमण जी हमारी कई मुद्दों पर बातचीत हुई. हमने बिहार में नेपाल से उत्तर बिहार की नदियों में आने वाली पानी के कारण बाढ़ की समस्या को उठाया है और प्रस्तावित हाइडैम पर काम जल्द शुरू हो, इसकी मांग की है."- विजेंद्र प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम, बिहार
पहले भी हुई थी हाइडैम बनाने की मांग
इससे पहले भी उपमुख्यमंत्री विजेंद्र विजय चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी विदेश मंत्री और वित्त मंत्री से मिल चुके हैं. उस समय भी दोनों नेताओं ने नेपाल में हाईडैम बनाने की मांग को लेकर अपनी बात रख चुके हैं.
दूसरी हरित क्रांति का भी उठाया मुद्दा
विजेंद्र यादव ने ये भी कहा कि बैठक में मैंने दूसरी हरित क्रांति को लेकर भी मुद्दा उठाया है, क्योंकि बिहार पहली हरित क्रांति में पीछे रह गया था. हमने केंद्र सरकार के ही आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि जिसमें दूसरी हरित क्रांति पूर्वी भारत से शुरू करने की बात कही गई है. इसमें बिहार भी शामिल है लेकिन उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है.
दूसरी हरित क्रांति में सार्थक सहयोग
डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे में नेपाल में यदि प्रस्तावित हाईडैम निर्माण पर जल्द फैसला होता है तो बिहार भी दूसरी हरित क्रांति में सार्थक सहयोग कर सकेगा और विकसित भारत में बिहार की भी अहम भूमिका होगी.
दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ होने वाली बैठक के कारण ही जेडीयू विधान मंडल दल की बैठक में विजेंद्र यादव शामिल नहीं हुए थे. दो दिवसीय इस सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हुए.
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