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बिहार के उपमुख्यमंत्री को फोन पर धमकी, पार्सल बुकिंग के बहाने किया गया संपर्क, साइबर थाने में केस दर्ज

पटना: बिहार में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. हालांकि पुलिस और साइबर सेल की ओर से साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ताजा मामला बिहार के उपमुख्यमंत्री बिजेद्र प्रसाद यादव से जुड़ा है, जिन्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी है.

डिप्टी सीएम को फोन पर धमकी: जानकारी के अनुसार, आरोपी ने पार्सल बुकिंग के नाम पर उपमुख्यमंत्री से संपर्क साधा. ओटीपी नहीं देने पर कॉल के दौरान उसने लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें परेशान करने की कोशिश की. यह घटना 5 जून की बताई जा रही है.

साइबर थाने में मामला दर्ज: मामले को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव वीरेंद्र कुमार ने पटना स्थित साइबर थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पार्सल बुकिंग के नाम पर आया था फोन: प्रारंभिक जांच में यह मामला साइबर ठगी से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पुलिस को आशंका है कि इस तरह का गिरोह लंबे समय से सक्रिय है और पार्सल बुकिंग या डिलीवरी के नाम पर लोगों को फोन कर उन्हें डराने, धमकाने और ठगी का शिकार बनाने की कोशिश करता है.

मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच की जा रही है. साथ ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कॉल किस स्थान से किया गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं.