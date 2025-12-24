ETV Bharat / state

चुनाव से पहले किए गए वादों को नीतीश सरकार कैसे करेगी पूरा? वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने बताया ब्लूप्रिंट

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 सीटों में 202 सीट पर प्रचंड जीत मिली है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है. चुनाव में जाने से पहले एनडीए की ओर से 25 संकल्प लिया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान 430 से अधिक योजनाओं की घोषणा की थी, जो 50000 करोड़ से अधिक की है. इन योजनाओं को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इसपर बिहार सरकार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव से ईटीवी भारत संवाददाता अविनाश ने खास बातचीत की है.

सवाल: चुनाव से पहले कई घोषणाएं की गई थीं. कई योजनाओं को लागू भी किया गया था. ऐसे में आने वाले समय में सरकार के लिए उन सबको पूरा करना कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है?

जवाब: इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा हर काम चैलेंज होता है, हर काम किया जाएगा. चैलेंज तो सब चीज है, लेकिन चैलेंज को ठीक करना आदमी के ईमान और धर्म का मामला है.

सवाल: हजारों करोड़ों की राशि की व्यवस्था इस बार करनी होगी. बिहार का बजट 317000 करोड़ का है, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी राशि दे रहे हैं. 94 लाख गरीब परिवारों को दो लाख की राशि देना है और सब का वेतन मानदेय बढ़ा है. ऐसे में बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी तो कैसे इंतजाम करेंगे?

जवाब: इस सवाल पर वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि हमने विधानसभा में ही कहा था, क्या नारा था बंट गया झारखंड बच गया लालू -आलू और बालू. क्या खाएगा बिहार. लेकिन सवा तीन लाख करोड़ का बजट कैसे हो गया, जबकि लालू जी के समय 24-25 हजार करोड़ का होता था. बुद्धि, इमान और कौशल से मैनेजमेंट करना होता है और मैनेजमेंट करने के बाद चीजें सामने आती है. कोई कठिनाई नहीं होगी.

सवाल: बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है? कर्मचारियों की सैलरी समय पर आप लोग दे पाएंगे?

जवाब: बिजेंद्र यादव ने कहा कि कहीं कोई परेशानी नहीं है. हम लोग जो भी वादा किए हैं सबको समय पर पूरा करेंगे. यहां सब कुछ समय पर होगा.

सवाल: ऊर्जा सेक्टर में आप लोग परमाणु ऊर्जा पर भी काम कर रहे हैं?

जवाब: बिजेंद्र यादव ने कहा कि अभी तक 60000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है. 2 दिन पहले भी 13000 करोड़ का एमओयू हुआ था. परमाणु ऊर्जा की जरूरत इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका कोयला और थर्मल पावर की है. इसलिए परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे हैं. तीन-चार जगह अभी सर्वे का काम चल रहा है. सर्वे की रिपोर्ट के बाद उस पर फैसला होगा. तब आप लोगों को भी जानकारी देंगे.

सवाल: सोलर बिजली को लेकर भी आप लोग काम कर रहे हैं. 125 यूनिट फ्री बिजली भी आप लोगों ने दिया है और हर घर पर सोलर यूनिट भी लगाएंगे. कई प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं?

जवाब: हम लोगों ने 2006-7 में ही एक बार पुणे की कंपनी से सर्वे करवाया था. उस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यहां सोलर एनर्जी की काफी संभावना है तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. शुरुआत में लोगों ने हल्ला किया कि नकली बिजली नहीं चाहिए, इसलिए विलंब हुआ लेकिन अब कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है.

सवाल: नौकरी रोजगार को लेकर भी आप लोगों ने वादा किया है. एक करोड़ नौकरी और रोजगार कैसे देंगे?

जवाब: इसपर बिजेंद्र यादव ने कहा कि रोजगार पैदा करें, इसपर हम लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं. बेरोजगारी खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर हम लोग उद्योग लाना चाह रहे हैं और निवेश को भी आकर्षित कर रहे हैं.

सवाल: 2026 में बिहार के बजट का आकार क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने जितनी घोषणाएं की हैं, तय है कि यह बड़ा आकार का बजट होगा.