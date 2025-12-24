ETV Bharat / state

चुनाव से पहले किए गए वादों को नीतीश सरकार कैसे करेगी पूरा? वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने बताया ब्लूप्रिंट

चुनाव से पहले नीतीश कुमार की घोषणाओं को अब पूरा करना है. मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि इसका खजाने पर क्या असर पड़ेगा.

Bijendra Prasad Yadav
मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 24, 2025 at 5:04 PM IST

6 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 सीटों में 202 सीट पर प्रचंड जीत मिली है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है. चुनाव में जाने से पहले एनडीए की ओर से 25 संकल्प लिया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान 430 से अधिक योजनाओं की घोषणा की थी, जो 50000 करोड़ से अधिक की है. इन योजनाओं को लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इसपर बिहार सरकार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव से ईटीवी भारत संवाददाता अविनाश ने खास बातचीत की है.

सवाल: चुनाव से पहले कई घोषणाएं की गई थीं. कई योजनाओं को लागू भी किया गया था. ऐसे में आने वाले समय में सरकार के लिए उन सबको पूरा करना कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है?

जवाब: इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा हर काम चैलेंज होता है, हर काम किया जाएगा. चैलेंज तो सब चीज है, लेकिन चैलेंज को ठीक करना आदमी के ईमान और धर्म का मामला है.

सवाल: हजारों करोड़ों की राशि की व्यवस्था इस बार करनी होगी. बिहार का बजट 317000 करोड़ का है, लेकिन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी राशि दे रहे हैं. 94 लाख गरीब परिवारों को दो लाख की राशि देना है और सब का वेतन मानदेय बढ़ा है. ऐसे में बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी तो कैसे इंतजाम करेंगे?

जवाब: इस सवाल पर वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि हमने विधानसभा में ही कहा था, क्या नारा था बंट गया झारखंड बच गया लालू -आलू और बालू. क्या खाएगा बिहार. लेकिन सवा तीन लाख करोड़ का बजट कैसे हो गया, जबकि लालू जी के समय 24-25 हजार करोड़ का होता था. बुद्धि, इमान और कौशल से मैनेजमेंट करना होता है और मैनेजमेंट करने के बाद चीजें सामने आती है. कोई कठिनाई नहीं होगी.

सवाल: बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है? कर्मचारियों की सैलरी समय पर आप लोग दे पाएंगे?

जवाब: बिजेंद्र यादव ने कहा कि कहीं कोई परेशानी नहीं है. हम लोग जो भी वादा किए हैं सबको समय पर पूरा करेंगे. यहां सब कुछ समय पर होगा.

सवाल: ऊर्जा सेक्टर में आप लोग परमाणु ऊर्जा पर भी काम कर रहे हैं?

जवाब: बिजेंद्र यादव ने कहा कि अभी तक 60000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया है. 2 दिन पहले भी 13000 करोड़ का एमओयू हुआ था. परमाणु ऊर्जा की जरूरत इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका कोयला और थर्मल पावर की है. इसलिए परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे हैं. तीन-चार जगह अभी सर्वे का काम चल रहा है. सर्वे की रिपोर्ट के बाद उस पर फैसला होगा. तब आप लोगों को भी जानकारी देंगे.

सवाल: सोलर बिजली को लेकर भी आप लोग काम कर रहे हैं. 125 यूनिट फ्री बिजली भी आप लोगों ने दिया है और हर घर पर सोलर यूनिट भी लगाएंगे. कई प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं?

जवाब: हम लोगों ने 2006-7 में ही एक बार पुणे की कंपनी से सर्वे करवाया था. उस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यहां सोलर एनर्जी की काफी संभावना है तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. शुरुआत में लोगों ने हल्ला किया कि नकली बिजली नहीं चाहिए, इसलिए विलंब हुआ लेकिन अब कई प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है.

सवाल: नौकरी रोजगार को लेकर भी आप लोगों ने वादा किया है. एक करोड़ नौकरी और रोजगार कैसे देंगे?

जवाब: इसपर बिजेंद्र यादव ने कहा कि रोजगार पैदा करें, इसपर हम लोग सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं. बेरोजगारी खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर हम लोग उद्योग लाना चाह रहे हैं और निवेश को भी आकर्षित कर रहे हैं.

सवाल: 2026 में बिहार के बजट का आकार क्या होगा, क्योंकि आप लोगों ने जितनी घोषणाएं की हैं, तय है कि यह बड़ा आकार का बजट होगा.

जवाब: बिजेंद्र यादव ने कहा कि हम लोग बैठक कर रहे हैं जो भी जानकारी होगी वह आप लोगों को देंगे.

सवाल: हिजाब प्रकरण को लेकर आपलोगों का क्या पक्ष है?

जवाब: कोई भी नकाब पहनकर अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए तो नकली है कि सही है, यह तो देखना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने नियम के अनुसार ही कहा कि इसको हटाओ. यह कौन सा अपमानजनक बात है.

सरकार का बढ़ रहा कर्ज: वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट 317000 करोड़ का रखा गया है. अभी सरकार ने 91 हजार करोड़ से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पास कराया है. सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार पर कर्ज भी बढ़ रहा है तो वहीं सरकारी कर्मचारियों के वेतन मानदेय में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है.

मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव से खास बातचीत (ETV Bharat)

इस बार का बजट आकार: विकास योजनाओं पर होने वाले खर्च के कारण भी सरकार पर दबाव है. ऐसे में सरकार के सामने चुनौती तो बड़ी है, लेकिन वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का साफ़ कहना है कि सभी चुनौती से हम लोग निपटेंगे. फिलहाल बजट के आकार को लेकर वित्त मंत्री कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन हर बार 10% से अधिक बजट आकार बढ़ता रहा है. ऐसे में जो संकेत मिल रहा है, उसके अनुसार 50000 करोड़ से अधिक बजट में बढ़ोतरी हो सकती है.

चुनाव से पहले की बड़ी घोषणाएं: चुनाव से पहले एनडीए ने कई बड़ी घोषणाएं की थीं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को दस दस हजार की राशि दी गई है. इसके तहत 15000 करोड़ से अधिक की राशि बांटी जा चुकी है. सरकार ने ₹200000 तक और मदद करने का वादा किया है.

विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत भी हजारों करोड़ों की राशि सरकार दे रही है. वहीं मुफ्त बिजली सहित कई योजनाओं पर भी सरकार की हजारों करोड़ों की राशि खर्च हो रही है. एक करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा भी किया गया है. इसको पूरा करने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं.

