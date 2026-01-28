ETV Bharat / state

बिजयनगर ब्लैकमेल कांड : कोर्ट ने आरोपियों को सुनाए आरोप, अगली सुनवाई 12 और 13 फरवरी को

वर्ष 2025 में बिजयनगर में समुदाय विशेष के युवाओं ने नाबालिग छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेल किया. एक पीड़िता ने तीन मुकदमे दर्ज कराए.

बिजयनगर थाना
January 28, 2026

अजमेर: कोर्ट ने ब्यावर जिले के बिजयनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग के चर्चित प्रकरण में आरोपियों को आरोप सुनाए. कोर्ट ने 12 और 13 फरवरी को अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश करने के लिए अगली सुनवाई रखी है. मामले में प्रभावी पैरवी के लिए सरकार ने विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है.

विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि वर्ष 2025 में बिजयनगर में समुदाय विशेष के कुछ युवाओं ने नाबालिग स्कूली छात्राओं को झांसा देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेल किया. जब एक पीड़िता के अभिभावक को पता चला तब उन्होंने तुरंत बिजयनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज कराए. पुलिस ने अनुसंधान किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की.

बुधवार को ब्यावर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को सुनाया. कानावत ने बताया कि आरोपियों ने अपने पर लगे आरोप अस्वीकार किए. अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में शीघ्र सुनवाई की मांग की. कोर्ट ने 12 और 13 फरवरी को अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश करने के लिए अगली सुनवाई रखी है. तीनों प्रकरणों में सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं.

पढ़ें: बिजयनगर ब्लैकमेल कांड : कोर्ट परिसर में पूर्व पार्षद कुरैशी की पिटाई, 11 मार्च तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

तीन प्रकरणों में आरोपी

  • पहले प्रकरण में 5 आरोपी-बिजयनगर निवासी लुकमान उर्फ शोएब, करीम, सोहेल मंसूरी उर्फ सोयल, आशिक और श्रवण
  • दूसरे प्रकरण में 2 आरोपी-बिजयनगर निवासी अब्दुल हकीम कुरैशी, सोहेल मंसूरी उर्फ सोयल हुसैन
  • तीसरे प्रकरण में 8 आरोपी-रेहान उर्फ रियान, जावेद अली उर्फ लाला, अफराज उर्फ अफरान, अमन उर्फ अमान, लुकमान उर्फ शोएब, आशिक, करीम खान, सोहेल मंसूरी

यह है मामला: बिजयनगर में सुनियोजित तरीके से नाबालिग छात्राओं को फंसाकर दुष्कर्म की घटना से पर्दा तब उठा जब एक पीड़िता के घर से 2 हजार रुपए चोरी हुए. परिजनों ने बेटी से पूछताछ की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. बेटी ऐसे गिरोह के चक्कर में फंसी थी, जो उसे ब्लैकमेल कर इज्जत और पैसा दोनों लूट रहे थे. शुरू में बेटी ने डर की वजह से कुछ नहीं कहा, लेकिन परिजनों ने निगरानी शुरू की तो एक दिन पीड़िता को आरोपियों से मोबाइल पर बात करते पकड़ा. इसके बाद परिजनों ने पीड़िता से पूछताछ की तो उसने सब कुछ बता दिया.

पीड़िता ने परिजनों को बताया कि वह और उसकी सहेलियां आरोपियों के जाल में फंसी है. परिजनों ने अन्य लड़कियों से भी संपर्क किया, तब मामला पुलिस तक पहुंचा. पड़ताल में सामने आया कि आरोपी छात्राओं का लगातार देहशोषण करते थे. साथ रुपए और अन्य छात्राओं को बुलाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करते थे. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि सबसे पहले एक स्कूली छात्रा को जाल में फंसाया और उसे कैफे में बुलाकर दुष्कर्म किया. आरोपियों ने छात्रा की अश्लील फोटो और वीडियो बनाए. छात्रा पर दबाव बनाया सहेलियों को बुलाया. ब्लैकमेल के जरिए अन्य लड़कियां भी आरोपियों के जाल में फंस गई.

पढ़ें: बिजयनगर देह शोषण मामला : पुलिस ने कोर्ट में पीड़िताओं के करवाए बयान, अब तक 5 गिरफ्तार

