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जंगल में मशरूम ढूंढने गए ग्रामीणों को मिला संदिग्ध वायर, निकला पुराना प्रेशर बियर बॉटल आईईडी

बीजापुर के ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना मद्देड़ पुलिस को दी. मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ और बीडीएस टीम पहुंची.

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बीजापुर आईईडी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2026 at 1:49 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 2:45 PM IST

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बीजापुर: बीजापुर जिले के थाना मद्देड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की सतर्कता और सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया. ग्राम बंदेपारा एवं पेगड़ापल्ली के ग्रामीण जंगल में पुटू (मशरूम) एकत्र करने गए थे. इसी दौरान उन्हें जमीन पर बिछा हुआ एक संदिग्ध वायर दिखाई दिया. ग्रामीणों ने किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही थाना मद्देड़ पुलिस, सीआरपीएफ 22वीं वाहिनी ‘ए’ कंपनी संगमपल्ली और बीडीएस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया पुराना प्रेशर बियर बॉटल आईईडी बरामद किया. टीम ने तकनीकी सावधानी बरतते हुए आईईडी को सुरक्षित तरीके से निष्प्रभावी कर दिया. इस कार्रवाई में थाना मद्देड़ से एएसआई सुरेश जब्बा, सीआरपीएफ 22वीं वाहिनी ‘ए’ कंपनी संगमपल्ली से सहायक कमांडेंट मनोज कुमार सहित बीडीएस टीम शामिल रही.

बीजापुर पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल, खेत, पगडंडी अथवा सड़क किनारे कोई संदिग्ध तार, गड्ढा, टिफिन, कंटेनर या लावारिस वस्तु दिखाई दे तो उसे छुएं नहीं और तत्काल पुलिस या नजदीकी सुरक्षा कैंप को सूचना दें. पुलिस ने कहा कि समय पर दी गई सूचना किसी बड़े हादसे को रोक सकती है.

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Last Updated : September 5, 2026 at 2:45 PM IST

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