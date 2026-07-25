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सीआरपीएफ 199वीं बटालियन का हरित अभियान, बीजापुर में 400 पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

अभियान के दौरान वाहिनी मुख्यालय पातुरपारा के साथ-साथ पीडिया, कोप्पागुड्डा, भैरमगढ़, पिनकोंडा, कोडोली एवं केशकुटुल स्थित कंपनी मुख्यालयों में लगभग 400 पौधों का रोपण किया गया. इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों, बाल छात्रावासों एवं विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

बीजापुर : पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 199वीं बटालियन के जवानों ने शुक्रवार को व्यापक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया. यह अभियान वाहिनी मुख्यालय पातुरपारा, भैरमगढ़ सहित विभिन्न कंपनी मुख्यालयों में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ. कार्यक्रम का आयोजन उपमहानिरीक्षक बी.एस. नेगी (रेंज बीजापुर) एवं कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन में किया गया.

सीआरपीएफ का हरित अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

पेड़ लगाने के साथ उनकी देखभाल करने का भी संकल्प

कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने न केवल पौधे लगाए, बल्कि उनकी नियमित देखभाल, सुरक्षा और समुचित विकास सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया. अधिकारियों ने कहा कि वृक्षारोपण तभी सार्थक होगा जब लगाए गए पौधों को सुरक्षित रखकर उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित किया जाए.

बीजापुर में बच्चों के साथ मिलकर पौधे लगाते सीआरपीएफ जवान (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर डीआईजी बी.एस. नेगी ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण पूरी मानवता की साझा जिम्मेदारी है. लगातार बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है. ऐसे समय में वृक्षारोपण एक प्रभावी और आवश्यक कदम है, जो न केवल प्रदूषण को कम करने में सहायक है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

सड़क के किनारे एक दिन में लगाए 400 पौधों (ETV Bharat Chhattisgarh)

"हर व्यक्ति जीवन में लगाए एक पेड़"

डीआईजी ने कहा कि हर व्यक्ति यदि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य काफी हद तक पूरा किया जा सकता है. उन्होंने स्कूली बच्चों से भी अपील की कि वे प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनें और अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें.

जवानों और बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम के दौरान सीआरपीएफ अधिकारियों एवं जवानों ने स्थानीय ग्रामीणों और विद्यार्थियों के साथ मिलकर पौधारोपण किया.इस सामूहिक प्रयास ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदाय के बीच आपसी विश्वास, सहयोग, भाईचारे और एकता को भी मजबूत किया. सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि बल केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के विकास और जनहित से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाता है. वृक्षारोपण जैसे अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का माध्यम भी बनते हैं.