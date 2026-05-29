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बीजापुर तेंदुपत्ता गोदाम आगजनी केस में दोषियों पर होगी कार्रवाई- रूपसाय सलाम

इस आगजनी केस में 25 हजार मानक तेंदुपत्ता बोरा जलकर राख हो गया. जिससे 8 से 10 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है. घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर बीजापुर डीएफओ रमेश जांगड़े को पद से हटा दिया गया. अब तक अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

बीजापुर : बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में तेंदुपत्ता गोदाम आगजनी केस तूल पकड़ चुका है. जिला प्रशासन की तरफ से इस केस में कार्रवाई की बात कही जा रही है. शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम अचानक बीजापुर पहुंचे और आगजनी स्थल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले की विभागीय और पुलिस जांच जारी है. इस घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया जाएगा.

बीजापुर तेंदुपत्ता गोदाम में आग से नुकसान (ETV BHARAT)

डीएफओ पर हुई कार्रवाई किस आधार पर की गई, इसकी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन जांच में जो भी दोषी सामने आएगा, चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी हो या बाहरी व्यक्ति, उसे बख्शा नहीं जाएगा-रूपसाय सलाम,अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ

तेंदुपत्ता आगजनी केस में बड़ा सवाल

घटना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस समय गोदाम में तेंदुपत्ता की उठाई-ढुलाई का कार्य चल रहा था, उस दौरान जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी कहां थे? क्या मौके पर पर्याप्त निगरानी नहीं थी? इसके अलावा, इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखने के बावजूद आग से बचाव के लिए जरूरी उपकरणों की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यदि सुरक्षा मानकों का पालन होता, तो शायद इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला केवल डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा, या फिर जांच के दायरे में आकर अन्य दोषियों पर भी ठोस कार्रवाई होगी? सरकार की मंशा और जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सभी की नजरें टिकी हैं. यदि जल्द और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर सकता है.