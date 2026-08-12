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15 अगस्त से पहले पुनर्वासित नक्सलियों और ग्रामीणों के साथ पुलिस की बैठक, राष्ट्रप्रेम की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील

बीजापुर के तर्रेम में पुलिस ने सुनी समस्याएं, क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का सकारात्मक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य के साथ बैठक

police meeting Ex Naxalites
15 अगस्त से पहले पुनर्वासित नक्सलियों और ग्रामीणों के साथ पुलिस की बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 9:18 AM IST

3 Min Read
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बीजापुर: स्वतंत्रता दिवस के पहले जिले के थाना तर्रेम पुलिस ने पुनर्वासित नक्सलियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की. बैठक का उद्देश्य पुनर्वासित नक्सलियों और ग्रामीणों के बीच विश्वास, संवाद एवं सहयोग को मजबूत करना था. बैठक में पुलिस ने समाज की मुख्यधारा में लौटे पुनर्वासित नक्सलियों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया. उन्हें शासन की पुनर्वास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनने, परिवार के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास करने की समझाइश दी गई.

police meeting Ex Naxalites
राष्ट्रप्रेम की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाना स्तर पर हो रही मॉनिटरिंग

ASP अमन झा ने बताया कि पुनर्वासित नक्सलियों की थाना स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. साथ ही उनके पुनर्वास को सुचारू बनाए रखने और समाज में बेहतर तरीके से पुनर्स्थापित करने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और सहयोग भी दिया जा रहा है. बैठक के दौरान ग्रामीणों को शासन की रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याण एवं पुनर्वास संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई. पात्र हितग्राहियों से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई.

समस्याओं को भी सुना गया

बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं और आवश्यकताओं को भी सुना गया. उनके निराकरण के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया गया. पुलिस ने ग्रामीणों से गांव एवं आसपास के क्षेत्र में सक्रिय असामाजिक तत्वों, संदिग्ध व्यक्तियों या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है. ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का वातावरण कायम रखा जा सके.

स्वतंत्रता दिवस का उत्साह

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अपील करते हुए पुलिस ने आत्मसमर्पित एवं पुनर्वासित नक्सलियों से 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की अपील की. कहा कि समाज के साथ मिलकर हर्षोल्लास और राष्ट्रप्रेम की भावना के साथ इसे मनाया जाए. हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं समाज की मुख्यधारा से जुड़ना ही बेहतर और सुरक्षित भविष्य की दिशा है.

खेल, शिक्षा, रोजागर से जुड़ने के लिए किया जागरूक

बैठक में युवाओं को शिक्षा, खेल और रोजगार के अवसरों से जुड़ने तथा बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए भी प्रेरित किया गया. पुलिस ने आपसी भाईचारा और सहयोग की भावना मजबूत करने तथा किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि से दूर रहने की अपील की.

पुलिस-जन सहयोग को क्षेत्र की शांति और विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए ग्रामीणों से पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करने और कानून का पालन करने की अपील की गई.

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