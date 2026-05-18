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सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बीजापुर के स्टूडेंट्स का कमाल, सफल विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

बीजापुर में मेधावी छात्र छात्राओं का जिला प्रशासन ने सम्मान किया है. इससे विद्यार्थियों का हौसला बढ़ा है.

The Success of Bijapur District
बोर्ड परीक्षा में बीजापुर जिला चमका (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 18, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
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बीजापुर: सीबीएसई के दसवीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित होने के बाद अब स्टूडेंट्स का सम्मान हो रहा है. बस्तर के बीजापुर में भी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया है. बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टॉपर्स विद्यार्थियों का सम्मान किया है. ये सभी छात्र केंद्रीय विद्यालय बीजापुर के हैं. कलेक्टर ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.

बीजापुर के टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान

कक्षा 10वीं में छात्रा कर्णिका तिवारी ने 95.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में टॉपर बनीं. वहीं कक्षा 12वीं में प्राची झाड़ी ने 93.40 प्रतिशत, तरुण सिंह ठाकुर ने 90.20 प्रतिशत तथा यश्वी डोंगरे ने 88.80 प्रतिशत अंक अर्जित कर शानदार सफलता हासिल की है. विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल है. उसके बाद इन विद्यार्थियों का कलेक्टर विश्वदीप ने सम्मान किया है.

Kendriya Vidyalaya Student Honored in Bijapur
बीजापुर में केंद्रीय विद्यालय के छात्र का सम्मान (ETV BHARAT)

बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला होती हैं और इन परीक्षाओं में प्राप्त सफलता केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि अनुशासन, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है. विद्यार्थियों को भविष्य में और अधिक ऊंचाइयां हासिल करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं- विश्वदीप, कलेक्टर, बीजापुर

Top Ranking Students Honored in Bijapur
टॉपर स्टूडेंट्स का सम्मान (ETV BHARAT)

बीजापुर कलेक्टर का आह्वान

बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप ने आगे कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त यह सफलता सराहनीय है. यह दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने और समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया.

विद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों की इस सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया. केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल और टीचर ने स्टूडेंट्स की इस सफलता को बड़ी उपलब्धि बताया है.

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