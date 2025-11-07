बीजापुर में भालू ने जवान पर किया हमला, घने जंगल में नक्सलियों को ढूंढ रही थी फोर्स
बीजापुर के घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी दौरान भालू ने जवान पर हमला कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2025 at 7:28 AM IST
बीजापुर: बीजापुर जिले में पिछले तीन दिनों नक्सल ऑपरेशन चल रहा है. जवानों की अलग अलग टुकड़ी नक्सल विरोधी अभियान पर निकली हुई है. नक्सल ऑपरेशन के दौरान गुरुवार को जिला पुलिस बल के एक जवान पर भालू ने हमला कर दिया. अधिकारियों के अनुसार, घायल जवान की पहचान वेट्टी कन्ना के रूप में हुई है, जो अभियान दल के साथ सर्चिंग पर निकले थे.
नक्सल ऑपरेशन के दौरान भालू का हमला: घटना करेगुट्टा वन क्षेत्र की बताई जा रही है, जो घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है. भालू के हमले में वेट्टी कन्ना के पैर में गहरी चोटें आईं है. जंगली जानवर के हमले के तुरंत बाद जवान बेहोश हो गया. जिसके बाद साथी जवानों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए भालू को भगाया और घायल जवान को सुरक्षित स्थान पर ले गए. इसके बाद उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई. कुछ देर बाद जिला मुख्यालय से हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिसके जरिए घायल जवान को बीजापुर जिला अस्पताल लाया गया.
जवान रायपुर रेफर: डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया है. जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है. जहां जवान का इलाज चल रहा है.
बस्तर में नक्सल ऑपरेशन: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस्तर संभाग के सात जिलों, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर और कांकेर के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है. इन इलाकों में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों के अलावा जंगली जानवरों जैसे भालू, जंगली सुअर और सांपों से भी खतरा बना रहता है. कई बार जवानों को दुर्गम जंगलों में प्राकृतिक जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है. स्थानीय प्रशासन ने बताया कि घटना की जानकारी राज्य मुख्यालय को भेज दी गई है और घायल जवान की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.