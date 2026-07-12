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बीजापुर में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, अब हत्या के मामले में होगी जांच, साथ रहने वाली महिला ने किया था हमला

29 साल की महिला से हुआ था विवाद, जानलेवा हमले के बाद इलाज के दौरान तोड़ा दम, आरोपी पहले ही हो चुकी है गिरफ्तार

Woman arrested for murder
बीजापुर में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, साथ रहने वाली महिला ने किया था हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 12, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
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बीजापुर: जिले के शांतिनगर में 5 जुलाई को हुए जानलेवा हमले में घायल युवक दिलीप कुड़ियम की इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने पहले दर्ज हत्या के प्रयास के मामले को हत्या के अपराध में बदल दिया है. अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

आपसी विवाद के बाद हुआ था हमला

पुलिस के अनुसार, 5 जुलाई की शाम करीब 7 से 7:30 बजे शांतिनगर में रिंकी कुड़ियम और उसके साथ रह रहे दिलीप कुड़ियम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद बढ़ने पर रिंकी ने दिलीप पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

Woman arrested for murder
आरोपी महिला पहले ही हो चुकी है गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजापुर से जगदलपुर किया गया था रेफर

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दिलीप को जिला अस्पताल बीजापुर ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज डिमरापाल, जगदलपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

आरोपी महिला पहले ही हो चुकी है गिरफ्तार

एएसपी चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि घटना के बाद थाना बीजापुर में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने 6 जुलाई को आरोपी रिंकी कुड़ियम (29 साल) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. आरोपी महिला ग्राम नुकनपाल थाना मोदकपाल की रहने वाली है.

अब हत्या की धारा जोड़ी गई

मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से मिले मृत्यु मेमो के आधार पर पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी है. अब केस की जांच हत्या के मामले के रूप में की जा रही है.

हर पहलू की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि घटना के कारण, विवाद की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है. वैज्ञानिक साक्ष्य, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

दिलीप कुड़ियम की मौत की खबर के बाद परिजनों में शोक का माहौल है. उन्होंने निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी निष्पक्षता और कानून के अनुसार की जाएगी.

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