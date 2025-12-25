ETV Bharat / state

बीजापुर सड़क घोटाला: PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दो SDO सस्पेंड

मुकेश चंद्राकर ने सड़क परियोजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगातार रिपोर्टिंग की थी, जिससे प्रशासनिक और ठेकेदारी तंत्र में हलचल मच गई थी. जांच के दौरान भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनके नाम हरनारायण पात्र, कार्यपालन अभियंता (EE), लोक निर्माण विभाग प्रमोद सिंह तंवर, अनुविभागीय अधिकारी SDO, उपसंभाग क्रमांक-1, बीजापुर संतोष दास, अनुविभागीय अधिकारी SDO, सेतु उपसंभाग, जगदलपुर इन तीनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान इन अधिकारियों का मुख्यालय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है.

बीजापुर: पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से जुड़े सड़क निर्माण भ्रष्टाचार मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के एक कार्यपालन अभियंता (EE) और दो अनुविभागीय अधिकारियों (SDO) को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई उपमुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर की गई है, जिसे न केवल प्रशासनिक सख्ती बल्कि पत्रकार हत्याकांड और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है.

बीजापुर सड़क घोटाला पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क निर्माण में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार

लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, बीजापुर जिले के नेलसनार–कोडोली–मिरतुल–गंगालुर मार्ग के निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं और व्यापक भ्रष्टाचार सामने आए हैं. इस मामले में थाना गंगालुर में अपराध क्रमांक 06/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है.

जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताएं प्रारंभिक जांच और विभागीय पड़ताल में सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता, फर्जी माप पुस्तिका (MB), निर्धारित मानकों की अनदेखी, और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए. आरोप है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, बावजूद इसके पूर्ण भुगतान किया गया. यही नहीं, कई स्थानों पर सड़क निर्माण का कार्य कागजों में पूर्ण दर्शाया गया, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग पाई गई. इन अनियमितताओं को उजागर करने में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की भूमिका अहम मानी जा रही है.

सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उठाने के बाद पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या

गौरतलब है कि बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने नेलसनार–कोडोली–मिरतुल–गंगालुर सड़क निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उजागर किया था. उनकी रिपोर्टिंग के बाद ही इस सड़क परियोजना की गुणवत्ता और खर्च को लेकर सवाल उठने लगे थे.बताया जाता है कि भ्रष्टाचार उजागर होने से जुड़े घटनाक्रम के कुछ समय बाद ही मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने न केवल बीजापुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनी फैला दी थी. पत्रकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने व्यापक विरोध दर्ज कराया था.

जांच आगे बढ़ने के संकेत

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई अभी प्रारंभिक है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे और अधिकारियों, कर्मचारियों व ठेकेदारों पर भी गाज गिर सकती है. आर्थिक लेन-देन, तकनीकी स्वीकृतियों और भुगतान प्रक्रियाओं की गहन जांच की जा रही है. ये जानकारी भी सामने आई है कि सड़क निर्माण से जुड़े दस्तावेजों, बिलों और माप पुस्तिकाओं की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच कराई जा रही है, ताकि पूरे भ्रष्टाचार नेटवर्क को उजागर किया जा सके.