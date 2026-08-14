तिरंगा बाइक रैली से गूंजा बीजापुर, छत्तीसगढ़ के नक्सलमुक्त होने के बाद आजादी का जश्न
बीजापुर रेंज में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 12 वाहिनियों के 500 से अधिक अधिकारी एवं जवानों ने भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 14, 2026 at 8:59 AM IST
बीजापुर: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बीजापुर के दुगोली स्थित 214वीं वाहिनी मुख्यालय से शुरू हुई रैली में 250 से ज्यादा मोटरसाइकिलें शामिल रहीं. रैली को बीजापुर रेंज के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश चौधरी और 22वीं वाहिनी के कमांडेंट रणदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली पांच अलग-अलग मार्गों में विभाजित होकर नाम्बी, तर्रेम, भोपालपटनम, गंगालूर और भैरमगढ़ तक पहुंची.
तिरंगा बाइक रैली के जरिए देशप्रेम का संदेश
नक्सल मुक्त भारत एवं शहीदों को नमन की थीम पर आयोजित इस तिरंगा यात्रा में जवानों ने देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया. तिरंगे से सजी मोटरसाइकिलों और वाहनों के साथ गूंजते देशभक्ति गीतों ने पूरे क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया.
नक्सल मुक्त भारत की उपलब्धि का उत्साह
रैली के दौरान जवानों और अधिकारियों में नक्सल मुक्त भारत की उपलब्धि को लेकर उत्साह और गौरव देखने को मिला. अधिकारियों ने कहा कि यह रैली केवल किसी उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, विकास और प्रगति के नए दौर का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है. साथ ही वीर शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई.
जवानों ने दिया नक्सल मुक्त भारत का संदेश
इस अवसर पर प्रभारी डीआईजी राकेश चौधरी ने कहा कि तिरंगा बाइक रैली देश की एकता, शांति और वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में मिली उपलब्धियां सुरक्षा बलों के साहस, त्याग और निरंतर समर्पण का परिणाम हैं. अब शांति के वातावरण में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को नई गति देना हमारा संकल्प है.
प्रभारी डीआईजी ने कहा कि बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा मजबूत होने से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. सुरक्षा बलों का उद्देश्य लोगों के बीच विश्वास बढ़ाना और क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.
तिरंगा बाइक रैली के माध्यम से सीआरपीएफ जवानों ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति के प्रति समर्पण का संदेश दिया. रैली में शामिल जवानों का उत्साह और हाथों में लहराता तिरंगा बीजापुर की धरती पर देशभक्ति की मजबूत भावना को प्रदर्शित करता नजर आया.