ETV Bharat / state

तिरंगा बाइक रैली से गूंजा बीजापुर, छत्तीसगढ़ के नक्सलमुक्त होने के बाद आजादी का जश्न

बीजापुर रेंज में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 12 वाहिनियों के 500 से अधिक अधिकारी एवं जवानों ने भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली.

TIRANGA BIKE RALLY
तिरंगा बाइक रैली बीजापुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 8:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर बीजापुर के दुगोली स्थित 214वीं वाहिनी मुख्यालय से शुरू हुई रैली में 250 से ज्यादा मोटरसाइकिलें शामिल रहीं. रैली को बीजापुर रेंज के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश चौधरी और 22वीं वाहिनी के कमांडेंट रणदीप शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली पांच अलग-अलग मार्गों में विभाजित होकर नाम्बी, तर्रेम, भोपालपटनम, गंगालूर और भैरमगढ़ तक पहुंची.

तिरंगा बाइक रैली के जरिए देशप्रेम का संदेश

नक्सल मुक्त भारत एवं शहीदों को नमन की थीम पर आयोजित इस तिरंगा यात्रा में जवानों ने देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया. तिरंगे से सजी मोटरसाइकिलों और वाहनों के साथ गूंजते देशभक्ति गीतों ने पूरे क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया.

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तिरंगा बाइक रैली (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सल मुक्त भारत की उपलब्धि का उत्साह

रैली के दौरान जवानों और अधिकारियों में नक्सल मुक्त भारत की उपलब्धि को लेकर उत्साह और गौरव देखने को मिला. अधिकारियों ने कहा कि यह रैली केवल किसी उपलब्धि का उत्सव नहीं, बल्कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, विकास और प्रगति के नए दौर का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है. साथ ही वीर शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई.

जवानों ने दिया नक्सल मुक्त भारत का संदेश

इस अवसर पर प्रभारी डीआईजी राकेश चौधरी ने कहा कि तिरंगा बाइक रैली देश की एकता, शांति और वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त भारत की दिशा में मिली उपलब्धियां सुरक्षा बलों के साहस, त्याग और निरंतर समर्पण का परिणाम हैं. अब शांति के वातावरण में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को नई गति देना हमारा संकल्प है.

प्रभारी डीआईजी ने कहा कि बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा मजबूत होने से आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. सुरक्षा बलों का उद्देश्य लोगों के बीच विश्वास बढ़ाना और क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है.

तिरंगा बाइक रैली के माध्यम से सीआरपीएफ जवानों ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और शांति के प्रति समर्पण का संदेश दिया. रैली में शामिल जवानों का उत्साह और हाथों में लहराता तिरंगा बीजापुर की धरती पर देशभक्ति की मजबूत भावना को प्रदर्शित करता नजर आया.

स्वतंत्रता दिवस 2026: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम, रायपुर शहर के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर 24 घंटे चेकिंग
स्वतंत्रता दिवस 2026: रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे ध्वजारोहण
ग्रीन स्टील इंडस्ट्री डायलॉग में 13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, CM साय बोले- यहां के स्टील का प्रदेश में ही हो ज्यादा मूल्य संवर्धन

TAGGED:

BIJAPUR INDEPENDENCE DAY
तिरंगा बाइक रैली बीजापुर
नक्सल मुक्त भारत का संदेश
NAXAL FREE BHARAT
TIRANGA BIKE RALLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.