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चिंतावागु नदी में तेज बहाव के बीच नगर सेना ने संभाला मोर्चा, बोट से ग्रामीणों को कराया सुरक्षित पार

अस्वस्थ ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जा रही है. बारिश के बीच राहत बचाव दल की तत्परता से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली.

BIJAPUR RAINS
बीजापुर बारिश से उफान पर नदियां (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2026 at 11:12 AM IST

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बीजापुर: जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. इसके कारण ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में आवागमन प्रभावित हो रहा है. कई स्थानों पर ग्रामीणों को नदी-नाले पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसी विषम परिस्थितियों में जिला प्रशासन एवं राहत-बचाव दल लगातार सक्रिय रहकर ग्रामीणों की मदद कर रहे हैं. इसी क्रम में बीजापुर तहसील अंतर्गत ग्राम चिन्नाकवाली के पास स्थित चिंतावागु नदी में नगर सेना की टीम ने बोट के माध्यम से ग्रामीणों को सुरक्षित नदी पार कराया.

बीजापुर में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले

चिंतावागु नदी में बारिश के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है. नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों के लिए सुरक्षित तरीके से नदी पार करना चुनौतीपूर्ण हो गया था. आवागमन की इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची और बोट के जरिए ग्रामीणों को नदी के दूसरे छोर तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य शुरू किया.

नगर सेना की टीम ने संभाला मोर्चा

इस दौरान नगर सेना के जवानों ने विशेष सतर्कता बरतते हुए ग्रामीणों को बोट में सुरक्षित बैठाया और तेज बहाव के बीच सावधानीपूर्वक नदी पार कराई. अस्वस्थ एवं जरूरतमंद ग्रामीणों को प्राथमिकता दी गई, ताकि उन्हें समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और उपचार मिल सके. जवानों की तत्परता से ग्रामीणों को काफी राहत मिली और बारिश के बीच उनका आवागमन सुरक्षित तरीके से संभव हो सका.

बीजापुर के अंदरूनी गांवों के ग्रामीणों को चिंतावागु नदी पार कराती टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

चिंतावागु नदी में बोट से ग्रामीणों को नदी पार करा रही नगर सेना की टीम

जिला कलेक्टर विश्वदीप ने बताया की चिंतावागु नदी में पानी का बहाव तेज होने के बावजूद नगर सेना के जवानों ने पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ बोट का संचालन किया. राहत-बचाव दल की टीम ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए आवश्यक सतर्कता बरती. नदी पार कराने के दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई. ग्रामीणों के लिए यह मदद ऐसे समय में पहुंची, जब लगातार बारिश के कारण सामान्य आवागमन प्रभावित है. दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नदी पार करना रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हुआ है. ऐसे में प्रशासन और राहत दल की सक्रियता ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है.

Bijapur rains cuts off routs
ग्रामीणों को चिंतावागु नदी पार कराती नगर सेना की टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर में बारिश के बीच राहत बचाव दल सक्रिए

बारिश के मौसम में बीजापुर जिले के कई ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ जाता है. इससे सड़क मार्ग और सामान्य आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बनती है. प्रशासन द्वारा ऐसे स्थानों पर निगरानी रखने के साथ ही राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय रखा गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद की जा सके.

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