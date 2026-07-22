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सीआरपीएफ के 88वें स्थापना दिवस पर भैरमगढ़ में जन जागरूकता अभियान

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का 88वां स्थापना दिवस 27 जुलाई, 2026 को मनाया जाएगा. स्थापना दिवस पर बीजापुर में कार्यक्रम किए गए.

88TH FOUNDATION DAY OF CRPF
सीआरपीएफ स्थापना दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 9:40 AM IST

3 Min Read
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बीजापुर: जिले के भैरमगढ़ मे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ स्थित सीआरपीएफ की 199वीं बटालियन की ई/199 कंपनी द्वारा विभिन्न जन-जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का संचालन बटालियन के कमांडेंट आनंद कुमार के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में किया गया. इस दौरान "CRPF @88 – सेवा और निष्ठा, राष्ट्र सेवा का 88 वर्षों का सफर" अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों के बीच राष्ट्र सेवा, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश पहुंचाया.

सीआरपीएफ ने शहीदों का किया सम्मान

कार्यक्रम के अंतर्गत सीआरपीएफ के जवानों ने हाथों में जागरूकता तख्तियां लेकर रैली निकाली और लोगों को बल की गौरवशाली परंपरा, सेवा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा से अवगत कराया. जवानों ने लोगों से राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने और देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने का आह्वान भी किया. राष्ट्रीय एकीकरण योजना के तहत जवान वीर शहीद गुण्डाधुर एवं शहीद गेंद सिंह नायक की प्रतिमाओं और शहीद स्मारकों पर पहुंचे, जहां पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इस अवसर पर शहीदों के अद्वितीय साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को स्मरण करते हुए स्थानीय लोगों और स्कूली बच्चों को उनके संघर्षपूर्ण एवं प्रेरणादायी जीवन की जानकारी भी दी गई.

सीआरपीएफ के 88वें स्थापना दिवस पर बीजापुर में कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. बच्चों को तिरंगे रंग के गुब्बारे बांटकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया. बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में सहभागिता निभाई.

नक्सल विरोधी अभियान के कारण बस्तर में इस समय शांति है. सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा अर्ध सैनिक बल है. 27 जुलाई को 1939 को इसकी स्थापना हुई थी. इस साल सीआरपीएफ का 88वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है- जुगल किशोर, असिस्टेंट कमांडेंट, सीआरपीएफ

सीआरपीएफ का मूल मंत्र "सेवा और निष्ठा"

कमांडेंट आनंद कुमार ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सीआरपीएफ के 88 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाना, आम जनता विशेषकर बच्चों के बीच सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास और अपनापन बढ़ाना और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले राष्ट्रीय एवं स्थानीय वीरों की स्मृतियों को सम्मानपूर्वक जीवंत बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ का मूल मंत्र "सेवा और निष्ठा" है और बल के जवान राष्ट्र सेवा के लिए सदैव समर्पित हैं.

88TH FOUNDATION DAY OF CRPF
बीजापुर में बच्चों ने मनाया सीआरपीएफ स्थापना दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम के समापन पर जवानों ने देश की सुरक्षा, शांति और जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया. स्थानीय लोगों ने भी सीआरपीएफ की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच विश्वास, सहयोग और राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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