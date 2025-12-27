बीजापुर डाक विभाग में रिश्वत मांगने वाले 4 अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR, स्टाफ की शिकायत के बाद CBI ने मारा था छापा
आरोप है कि ट्रांसफर और रिलीविंग ऑर्डर के बदले बीजापुर डाक विभाग के अधिकारी और सीनियर कर्मचारी रिश्वत लेते थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 27, 2025 at 2:29 PM IST|
Updated : December 27, 2025 at 2:42 PM IST
बीजापुर: डाक विभाग बीजापुर में सामने आए रिश्वतखोरी के गंभीर मामले ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ट्रांसफर और रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक विभाग के चार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. CBI की इस कार्रवाई को जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त और निर्णायक पहल के रूप में देखा जा रहा है.
बीजापुर डाक विभाग में रिश्वतखोरी
23 दिसंबर 2025 की शाम रायपुर स्थित CBI कार्यालय को सूचना मिली थी कि बीजापुर पोस्ट ऑफिस में पदस्थ कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग कर कर्मचारियों से अवैध वसूली कर रहे हैं. पोस्ट ऑफिस में पदस्थ नए कर्मचारियों ने ही ये आरोप लगाए थे और मामले की शिकायत की थी. इस पर CBI ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया और 24 दिसंबर की सुबह टीम को बीजापुर रवाना किया गया.
डाक विभाग के 4 अधिकारियों कर्मचारियों पर FIR
24 दिसंबर 2025 को इस मामले में CBI को लिखित शिकायत मिली, जिसमें उप मंडलीय निरीक्षक (पोस्ट) शास्त्री कुमार पैंकरा, एबीपीएम संतोष आंद्रिक, मेल ओवरसीयर मलोथ शोभन और जीडीएस बीपीओ आंद्रिक पर रिलीविंग ऑर्डर जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाया गया. शिकायत के अनुसार, इस कार्य के लिए कुल 8,000 रुपये की मांग की गई थी.
CBI इंस्पेक्टर रवि रंजन ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जांच की. प्राथमिक जांच और सत्यापन के दौरान 4,000 रुपये की अवैध मांग की पुष्टि हुई, जिसके बाद आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया गया. इसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत FIR दर्ज की गई.
सीबीआई की कस्टडी में चारों आरोपी
FIR दर्ज होने के बाद CBI की टीम ने चारों आरोपियों से लगभग 20 घंटे तक गहन पूछताछ की. पूछताछ के दौरान ट्रांसफर, मेडिकल अवकाश और छुट्टी से जुड़े अन्य मामलों में भी रिश्वतखोरी की आशंका सामने आई है. CBI अब इन सभी पहलुओं से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है. लंबी पूछताछ के बाद CBI की टीम चारों आरोपियों को रायपुर ले गई, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच जारी है. इस कार्रवाई के बाद बीजापुर डाक विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है.