झंडा दिवस पर बीजापुर पुलिस ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को करीब से समझा
आधुनिक हथियारों को देखकर बच्चों में जगी जिज्ञासा, पुलिस ने समझाई आंतरिक सुरक्षा में हथियारों की भूमिका, पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2026 at 8:56 PM IST
बीजापुर: झंडा दिवस के अवसर पर बीजापुर पुलिस ने आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई. इस दौरान फील्ड वेपन,अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण की प्रदर्शनी को देखने स्कूल के बच्चे भी पहुंचे. बच्चों ने उत्साहपूर्वक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों को देखा और उनकी कार्यप्रणाली, उपयोग की जानकारी ली.
आंतरिक सुरक्षा में उपकरणों का योगदान
कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल की भूमिका को समझाना था. प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को यह समझने का अवसर मिला कि विषम परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में आधुनिक हथियारों एवं उपकरणों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है.
बच्चों के सवाल, पुलिस के जवाब
प्रदर्शनी के दौरान बच्चों ने कई प्रकार के हथियारों और सुरक्षा उपकरणों को लेकर अपनी जिज्ञासा से जुड़े सवाल किए. जिनकी जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई. आधुनिक उपकरणों को करीब से देखने का अवसर मिलने से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला.
SP ने दी जानकारी
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल निरंतर कार्य करता है. सुरक्षा बलों के पास उपलब्ध आधुनिक हथियार और तकनीकी उपकरण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
उन्होंने बच्चों को सुरक्षा बलों के कार्यों और उनके दायित्वों से भी बच्चों को परिचित कराया. साथ ही कहा कि पुलिस का कार्य केवल अपराधों पर नियंत्रण रखना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सहायता करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और जरूरत के समय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है.
बच्चों में देशभक्ति की भावना
झंडा दिवस के अवसर पर आयोजित इस पहल के माध्यम से बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया. बीजापुर पुलिस की इस पहल ने बच्चों को सुरक्षा व्यवस्था को करीब से समझने का अवसर मिला. हथियारों और आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों की जिज्ञासा को नई दिशा मिली.