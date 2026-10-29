ETV Bharat / state

झंडा दिवस पर बीजापुर पुलिस ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, स्कूली बच्चों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को करीब से समझा

झंडा दिवस पर बीजापुर पुलिस ने लगाई हथियारों की प्रदर्शनी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बीजापुर: झंडा दिवस के अवसर पर बीजापुर पुलिस ने आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई. इस दौरान फील्ड वेपन,अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण की प्रदर्शनी को देखने स्कूल के बच्चे भी पहुंचे. बच्चों ने उत्साहपूर्वक हथियारों और सुरक्षा उपकरणों को देखा और उनकी कार्यप्रणाली, उपयोग की जानकारी ली.

आंतरिक सुरक्षा में उपकरणों का योगदान कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल की भूमिका को समझाना था. प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को यह समझने का अवसर मिला कि विषम परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में आधुनिक हथियारों एवं उपकरणों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है.