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ड्रग्स नेटवर्क पर बीजापुर पुलिस का प्रहार, नशे का सौदागर आकाश ठाकुर गिरफ्तार

बीजापुर : बस्तर के बीजापुर में नशे के नेटवर्क को तोड़ने का काम बीजापुर पुलिस ने किया है. नशे के सौदागरों के खिलाफ तगड़ा एक्शन हुआ है. ड्रग्स नेटवर्क के मुख्य आरोपी आकाश ठाकुर को पुलिस ने दंतेवाड़ा से गिरफ्तार किया है. आरोपी एक महीने से फरार चल रहा था. जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी. पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आकाश ठाकुर कार वॉश सेंटर की आड़ में सूखे नशे का अवैध कारोबार संचालित कर रहा था. पूर्व में की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उक्त कारवॉश सेंटर से गोली, कैप्सूल और थिनर जैसी नशे की सामग्री बरामद की थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई थी. इस प्रकरण में आरोपी के सहयोगी धर्मेन्द्र कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में भेजा जा चुका है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दंतेवाड़ा में दबिश दी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके अन्य सहयोगियों और पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है. इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों का कच्चा-चिट्ठा भी बीजापुर पुलिस खंगाल रही है.

नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति

बीजापुर पुलिस द्वारा पिछले कुछ महीनों में सूखे नशे के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें कई लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस की इस कार्रवाई को नशा मुक्त समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.