बीजापुर में 5 किलो का आईईडी बरामद, सुरक्षाबलों को सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता
बीजापुर में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के आईईडी को बरामद किया है. इसे सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 11, 2026 at 10:58 PM IST
बीजापुर: बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है. उसके बाद से लगातार बस्तर संभाग में सुरक्षाबल एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्चिंग अभियान चला रहे हैं. इसी क्रम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर पुलिस ने करकेली से बेदरे मार्ग पर सड़क किनारे कच्ची पगडंडी में माओवादियों द्वारा पूर्व में लगाया गया लगभग 5 किलोग्राम वजनी टिफिन प्रेशर IED बरामद किया है. इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया है.
बेदरे से आईईडी बरामद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बीडीएस (बम निरोधक दस्ता) एवं थाना बेदरे के जवानों ने क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया. इस दौरान यहां आईईडी का पता चला. जांच में सामने आया कि माओवादियों ने इसे प्रेशर स्विच सिस्टम के माध्यम से लगाया था. इसके बाद मौके पर पहुंची बीडीएस की टीम ने निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए डीमाइनिंग की कार्रवाई की. उसके बाद IED को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया.
बीडीएस एवं थाना बेदरे की संयुक्त टीम द्वारा सतर्कता के साथ कार्रवाई करते हुए लगभग 5 किलोग्राम वजनी टिफिन बम को बरामद किया गया. निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया. IED प्रेशर स्विच सिस्टम से लगाया गया था- उमेश प्रसाद गुप्ता, एसपी, बीजापुर
बीजापुर में बड़ा खतरा टला
पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में संभावित खतरे को टालने में मदद मिली है. बीजापुर पुलिस द्वारा अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग अभियान चलाकर माओवादी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है. साथ ही सुरक्षा बलों की सतर्कता और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐसे अभियानों को आगे भी जारी रखा जाएगा.