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बीजापुर में 5 किलो का आईईडी बरामद, सुरक्षाबलों को सर्च ऑपरेशन में मिली सफलता

बीजापुर में फोर्स को सफलता ( ETV BHARAT )

बीजापुर: बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है. उसके बाद से लगातार बस्तर संभाग में सुरक्षाबल एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्चिंग अभियान चला रहे हैं. इसी क्रम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. बीजापुर पुलिस ने करकेली से बेदरे मार्ग पर सड़क किनारे कच्ची पगडंडी में माओवादियों द्वारा पूर्व में लगाया गया लगभग 5 किलोग्राम वजनी टिफिन प्रेशर IED बरामद किया है. इसे सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया है.