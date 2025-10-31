ETV Bharat / state

बीजापुर पुलिस का बड़ा एक्शन: दो हत्याओं का खुलासा, 7 माओवादी गिरफ्तार, धारदार हथियार भी बरामद

बीजापुर पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय भूमकाल और संघम दलों को बड़ा झटका लगा है.

Bijapur Maoists Arrests
बीजापुर नक्सली गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 31, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: जिले में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. थाना उसूर और ईलमिड़ी क्षेत्र में हुई दो अलग-अलग हत्या की वारदातों का खुलासा करते हुए सुरक्षा बलों ने कुल 7 माओवादी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी नक्सलियों पर पुलिस मुखबिरी के संदेह में ग्रामीणों की निर्मम हत्या करने का आरोप है.

उसूर थाना में 5 नक्सली गिरफ्तार: 1 अक्टूबर 2025 को थाना उसूर क्षेत्रांतर्गत पुजारीकांकेर निवासी भीमा मड़कम की माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में टंगिया और चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना उसूर, केरिपु 196, 229 एवं कोबरा 205 की संयुक्त टीम द्वारा जांच शुरू की गई. लगातार मिल रही खुफिया जानकारी और सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने इस हत्या में शामिल 5 माओवादी आरोपियों को धर दबोचा.

गिरफ्तार नक्सलियों के नाम
1. रेंगा पिड़गा उर्फ गुंडम (नेलाकांकेर संघम सदस्य), उम्र 30 वर्ष, जाति दोरला, निवासी नेलाकांकेर पटेलपारा
2. हड़मा काका (नेलाकांकेर संघम सदस्य), पिता मुत्ता, उम्र 45 वर्ष
3. शंकर एसम उर्फ गोलेम (नेलाकांकेर भूमकाल मिलिशिया डिप्टी कमांडर), पिता सितैया, उम्र 30 वर्ष
4. मड़कम बुधरा (गुंजेपर्ती संघम सदस्य), पिता हिड़मा, उम्र 26 वर्ष
5. सोढ़ी अंदा (गुंजेपर्ती संघम सदस्य), पिता मंगडू उर्फ मंगुडु, उम्र 33 वर्ष,

गिरफ्तार नक्सली बीजापुर के ही रहने वाले: सभी आरोपी बीजापुर जिले के अंदरूनी गांवों नेलाकांकेर और गुंजेपर्ती के रहने वाले हैं. पुलिस ने बताया कि पूछताछ में इन सभी ने भीमा मड़कम की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. उनके पास से घटना के दौरान प्रयुक्त धारदार हथियार. टंगिया और चाकू भी बरामद किए गए हैं.

थाना ईलमिड़ी से दो नक्सली गिरफ्तार: वहीं, दूसरी ओर थाना ईलमिड़ी क्षेत्र में माओवादियों ने मुजालकांकेर निवासी सत्यम पूनेम (उम्र 40 वर्ष) की हत्या पुलिस मुखबिरी के संदेह में कर दी थी. इस मामले में भी पुलिस और छसबल 9वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 माओवादी आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Bijapur Maoists Arrests
थाना ईलमिड़ी से दो नक्सली गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)
1. महेन्द्र मिच्चा (मिलिशिया सदस्य), पिता समैया मिच्चा, उम्र 27 वर्ष, निवासी मुजालकांकेर मिच्चापारा2. लक्ष्मण कुरसम (मिलिशिया सदस्य), पिता स्व. बुच्चैया, उम्र 40 वर्ष, निवासी मुजालकांकेर नयापारा

दोनों आरोपी लंबे समय से माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे और ग्रामीणों को संगठन से जोड़ने और मुखबिरी के संदेह में उत्पीड़न की घटनाओं में शामिल रहे हैं.
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि सभी 7 गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ थाना उसूर और ईलमिड़ी में जरूरी वैधानिक कार्रवाई की गई है. जांच पूरी होने के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

भूमकाल और संघम दलों को झटका: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय भूमकाल और संघम दलों को बड़ा झटका लगा है. सुरक्षा बलों की इस सफलता से माओवादी संगठन के निचले स्तर पर दहशत का माहौल है. जिला पुलिस बल पुलिस अधीक्षक डॉ जितेंद्र यादव का कहना है कि ग्रामीणों को माओवादी हिंसा से बचाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जिन भी व्यक्तियों ने हिंसा या संगठन से जुड़े मामलों में संलिप्तता दिखाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

तुरतुरिया माता दर्शन को जा रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 17 घायल, 5 सिम्स रेफर
जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दो की मौत, गांव में तनाव
जशपुर में बच्ची के साथ दुष्कर्म, नाबालिग आरोपी को भेजा गया बाल सुधार गृह

TAGGED:

BIJAPUR MAOISTS ARRESTS
BIJAPUR MURDER ACCUSED NAXALITES
बीजापुर नक्सली गिरफ्तार
BIJAPUR NEWS
BIJAPUR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.