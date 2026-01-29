ETV Bharat / state

बीजापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सूखे नशे के अवैध कारोबार पर कसा शिकंजा

बीजापुर में एक साथ तीन टीमों ने छापेमारी करते हुए गांजा व नशीली गोलियों के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

BIJAPUR ILLEGAL DRUG TRADE
बीजापुर नशे के कारोबारी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 9:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर: नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बीजापुर कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस अधीक्षक बीजापुर जितेन्द्र कुमार यादव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चन्द्रकांत गवर्ना के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार के दिशा-निर्देशन में 28 जनवरी 2026 को यह संयुक्त कार्रवाई की गई.

नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा

बीजापुर एएसपी अमन कुमार झा ने पुलिस की कार्रवाई मीडिया से साझा की. उन्होंने बताया सूखे नशे के अवैध कारोबार की सूचना मिलने पर बीजापुर कोतवाली पुलिस ने रणनीतिक योजना बनाते हुए तीन अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया. इन टीमों ने एक ही समय पर बीजापुर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की, जिससे नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया. इस सुनियोजित कार्रवाई के दौरान दो अलग-अलग स्थानों से दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया.

पहली कार्रवाई विजय नगर, बीजापुर में की गई, जहां आरोपी पापैया गोनेट, उम्र 47 वर्ष के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया.

बीजापुर में नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं दूसरी टीम ने अटल आवास, बीजापुर क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी सहजान खान, उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया, जिसके पास से मादक नशीली गोलियां (टैबलेट) बरामद की गईं. दोनों आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिससे पता चलता है कि आरोपी आदतन अपराधी हैं. बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया.

नशे के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई: बीजापुर पुलिस

बीजापुर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है. अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. ऐसी कार्रवाईयां भविष्य में भी लगातार और सतत रूप से जारी रहेंगी, ताकि जिले को नशा-मुक्त बनाया जा सके.

बीजापुर पुलिस की अपील

बीजापुर पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार या सेवन किए जाने की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या बीजापुर पुलिस को दें. लोगों के सहयोग से ही नशे के खिलाफ इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

बैकुंठपुर में छेड़छाड़ करने वाला टैक्सी चालक गिरफ्तार, युवती के वीडियो से खुला मामला
रायगढ़ के जंगल में हाथी के बच्चे की मौत, दो बड़ी चट्टानों के बीच फंसा मिला शव
रायपुर में आवारा जानवरों का आतंक, पिटबुल डॉग का खतरा और गहराता जल संकट, दीप्ति प्रमोद दुबे ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

TAGGED:

BIJAPUR POLICE
ILLEGAL DRUG TRADE
नशे का अवैध कारोबार
BIJAPUR ILLEGAL DRUG TRADE
BIJAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.