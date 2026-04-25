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बीजापुर प्रधान पाठक मौत केस, ठेकेदार देवाशीष मंडल गिरफ्तार

बीजापुर : बस्तर संभाग के वनांचल जिले बीजापुर में प्रधान पाठक मौत केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जान देने के लिए उकसाने के आरोप में ठेकेदार देवाशीष मंडल को बीजापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पूरी घटना बीजापुर के पालनार की है. पालनार स्कूल के प्रधान पाठक राजू पुजारी ने खेत में जान दे दी थी. उसके बाद पुलिस को राजू पुजारी का एक लिखित नोट मिला था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने ठेकेदार देवाशीष मंडल को गिरफ्तार किया है. इस केस में कोतवाली पुलिस अभी और जांच कर रही है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि स्कूल भवन निर्माण कार्य को लेकर भुगतान विवाद चल रहा था.यह कार्य शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से ठेकेदार देवाशीष मंडल द्वारा कराया जा रहा था, जिसमें करीब 40 प्रतिशत राशि का भुगतान हो चुका था, जबकि शेष भुगतान को लेकर विवाद बना हुआ था. पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल के प्रधान पाठक पर दवाब बनाया जा रहा था. उसे गलत कार्य में फंसाने की धमकी दी जा रही थी. जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया.

राजू पुजारी पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था. जांच में यह भी सामने आया कि उस पर गलत कार्य कराने और फंसाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह भयभीत था- चंद्रकांत गोवर्ना, एएसपी, बीजापुर

शुरुआती जांच के बाद आरोपी देवाशीष मंडल को बीजापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही इस केस में और खुलासा हो सकता है. सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.