बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता, नक्सल स्मारक ध्वस्त, दो IED भी बरामद
बीजापुर जिले के अलग-अलग थाना इलाकों में बड़ी कार्रवाई की गई. पेद्दाजोजेर में नक्सली स्मारक ध्वस्त किया गया. वहीं कोण्डापड़गु में दो IED बरामद हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 18, 2026 at 8:34 PM IST
बीजापुर: जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को अहम सफलता मिली है. संयुक्त टीम ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए नक्सल स्मारक जैसे अवैध निर्माण और विस्फोटक सामग्री को नष्ट किया है.
पेद्दाजोजेर जंगल में अवैध स्मारक ध्वस्त
थाना गंगालूर क्षेत्र के पेद्दाजोजेर जंगल में सुरक्षा बलों ने एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया. इस दौरान नक्सलियों द्वारा बनाया गया लगभग 7 फीट ऊंचा अवैध स्मारक ढूंढकर गिरा दिया गया. यह कार्रवाई डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा 202 बटालियन की संयुक्त टीम ने की. अधिकारियों के अनुसार, ऐसे स्मारक नक्सली अपने प्रभाव और भय को बनाए रखने के लिए बनाते हैं.
कोण्डापड़गु जंगल में दो IED बरामद
वहीं थाना भोपालपटनम क्षेत्र के कोण्डापड़गु जंगल में केरिपु (केंद्रीय रिजर्व पुलिस) 214 बटालियन की टीम डिमाइनिंग ऑपरेशन चला रही थी. इसी दौरान बीयर बोतल में छिपाकर रखे गए दो IED बरामद किए गए. केरिपु 214 की बीडीडी (बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल) टीम ने सावधानी बरतते हुए मौके पर ही दोनों विस्फोटकों को निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया. इससे बड़ी अनहोनी टल गई.
लगातार जारी है अभियान
सुरक्षा बलों ने बताया कि माओवाद के पूर्ण उन्मूलन के लिए अभियान लगातार जारी है. नक्सलियों द्वारा बनाए गए स्मारक, प्रतीक चिन्ह और हिंसा को बढ़ावा देने वाले ढांचे चिन्हित कर नष्ट किए जा रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना प्राथमिक लक्ष्य है. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.