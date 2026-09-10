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बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, अलग-अलग कार्रवाई में BGL कलपुर्जे और विस्फोटक सामग्री मिले

बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बीजापुर. जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा बलों को अलग-अलग क्षेत्रों में सफलता मिली है. अभियान के दौरान नक्सली डंप से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, BGL (बैरल ग्रेनेड लॉन्चर) के कलपुर्जे और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि 9 सितंबर को ताड़पाल क्षेत्र में CRPF की 196वीं बटालियन ने सघन तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान पत्थरों और जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए कई डंप मिले. इसमें 105 नग BGL राउंड कंपोनेंट्स, 1 BGL नोज, 2 लोहे के पाइप, 1 एल्युमिनियम पतीला और लेथ मशीन का हैंडल बरामद किया गया. सुरक्षा बलों ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.

पत्थरों और जमीन के नीचे किए गए नक्सल डंप मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रेनेड और तीर बम भी बरामद

अलग-अलग कार्रवाई में 5 सितंबर को DRG और थाना मिरतुर की संयुक्त टीम ने इंडरीपाल के जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाया. इस दौरान नक्सली डंप से 02 ग्रेनेड और 05 तीर बम बरामद किए गए. सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए BDS ने बरामद विस्फोटकों को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया.

अलग-अलग कार्रवाई में BGL कलपुर्जे और विस्फोटक सामग्री मिले (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डुमरीपलनर में वायर और डेटोनेटर मिले

इसी तरह 6 सितंबर को DRG एवं थाना मिरतुर पुलिस की संयुक्त टीम ने डुमरीपलनर जंगल में अभियान चलाया. यहां से 07 बंडल नॉन-इलेक्ट्रिक वायर और 06 नग डेटोनेटर बरामद किए गए. सुरक्षाबलों की इन लगातार कार्रवाई से नक्सली संगठनों द्वारा जंगलों में छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से बरामद करने में सफलता मिली है.

पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा जिले के संवेदनशील एवं नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग और नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं. इन अभियानों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है.