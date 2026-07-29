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लगातार बारिश से नेशनल हाईवे-163 बाधित, निर्माणाधीन पुल के पास बना बना डायवर्जन बहा, तेलंगाना का संपर्क टूटा

डायवर्जन सुरक्षा नहीं उल्टा खतरा बन रहे, तारलागुड़ा के पास अस्थायी डायवर्जन तेज बहाव की चपेट में आकर दो हिस्सों में बंट गया

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लगातार बारिश से नेशनल हाईवे-163 बाधित, निर्माणाधीन पुल के पास बना बना डायवर्जन बहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 3:10 PM IST

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बीजापुर: जिले के भोपालपटनम क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब सड़क संपर्क व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. नेशनल हाईवे-163 पर निर्माणाधीन पुल के लिए बनाया गया अस्थायी डायवर्जन तेज बहाव की चपेट में आकर दो हिस्सों में बंट गया. इसके चलते इस मार्ग पर छोटे-बड़े सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है.

निर्माणाधीन पुल के पास बना बना डायवर्जन बहा, तेलंगाना का संपर्क टूटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तेलंगाना की ओर जाने का संपर्क टूटा

तारलागुड़ा पोटाकेबिन के आगे सड़क बंद होने से भोपालपटनम से तेलंगाना की ओर जाने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग बाधित हो गया है, इससे आम नागरिकों, व्यापारियों और मालवाहक वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे-163 पर कई स्थानों पर पुल और पुलियों का निर्माण कार्य जारी है. निर्माण अवधि के दौरान यातायात सुचारु रखने के लिए अस्थायी डायवर्जन बनाए गए हैं, लेकिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और उफनते नालों के कारण ये डायवर्जन सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं.

हर दिन इस सड़क से गुजरते हैं कई वाहन

नेशनल हाईवे-163 छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्ग है. इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री वाहन, बसें, मालवाहक ट्रक और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन गुजरते हैं. इस बीच भारी बारिश से तारलागुड़ा के समीप निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया डायवर्जन बह गया. इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी.

डायवर्जन सुरक्षा नहीं उल्टा खतरा बन रहे

विशेष रूप से व्यापारियों, किसानों और दैनिक यात्रा करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई वाहन मार्ग के दोनों ओर फंसे हुए हैं और लोगों को वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में निर्माणाधीन पुलों के पास बनाए गए अस्थायी डायवर्जन हर वर्ष खतरे का कारण बनते हैं. तेज बारिश के दौरान इन मार्गों पर पानी का दबाव बढ़ते ही आवागमन बाधित हो जाता है.

लोगों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग से बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिक सुरक्षित और टिकाऊ वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि बार-बार सड़क बंद होने की स्थिति से बचा जा सके. मौसम विभाग ने भी क्षेत्र में और बारिश का अनुमान जताया है.

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