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दशकों से विकास से कटे इलाकों में रोजगार समेत बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही, बीजापुर में 5 लाख मानव दिवस सृजित

दशकों से विकास से कटे इलाकों में रोजगार समेत बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नियद नेल्लानार योजना के तहत 42 सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से 67 ग्राम पंचायतों के 224 गांवों को शामिल किया गया है. नियद नेल्लानार योजना और मनरेगा के संयुक्त प्रयास से गांवों में 16,671 जॉब कार्ड बनाए गए, जिनमें 7,271 नए हैं. इससे लोगों को गांव में ही काम मिलने लगा है.

बीजापुर: लंबे समय तक नक्सल प्रभाव के कारण विकास से अछूते रहे बीजापुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में अब बदलाव की बयार देखने लगी है. नियद नेल्लानार योजना और मनरेगा के संयुक्त प्रयासों से उन गांवों तक विकास पहुंचा है, जहां दशकों तक नक्सल प्रभाव के कारण बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी. वहां अब रोजगार, शिक्षा, राशन और पक्के घर जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं.

नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सली कर रहे काम

बीजापुर में मनरेगा के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 1,744 विकास कार्य पूरे किए गए और 5 लाख से ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए. इससे पलायन में कमी आई और लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा. 178 घायल और 477 मृतक नक्सल पीड़ित परिवारों को जॉब कार्ड मिला. 966 आत्मसमर्पित नक्सली भी योजना से जुड़े हैं. इन्हें मुख्यधारा में लाने पर खास ध्यान दिया गया है.

आजीविका और पानी की सुविधा

372 आजीविका डबरी (छोटे तालाब) स्वीकृत हुई है. अब मछली पालन और सब्जी उत्पादन शुरू होने की योजना है. दुगाली गांव में बना कुआं 100 से ज्यादा लोगों को पानी दे रहा है.

बीजापुर के दूरस्थ गांवों में उचित मूल्य की दुकान खुल रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पक्के घर और सुरक्षित जीवन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,977 घर स्वीकृत हुए हैं. वहीं 690 घर बनकर तैयार हो चुके हैं. अब परिवार सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं. इसके साथ ही सावनार और पुसुकोण्टा में नए आंगनबाड़ी भवन से बच्चों को शिक्षा और पोषण मिल रहा है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर और सुरक्षित जीवन मिल रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांवों में पहुंची बुनियादी सुविधाएं

कावड़गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और मोबाइल टॉवर जैसी सुविधा पहुंची है. बांगोली में अब गांव में ही राशन मिल रहा है. पहले इसके लिए 18 किमी जाना पड़ता था. धरमारम और तोड़का में भी राशन दुकानें शुरू हो गई हैं.

बीजापुर के दूरस्थ गांवों में भी लोगों को राशन मिल रहा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवाओं को रोजगार के नए अवसर

स्थानीय युवाओं और आत्मसमर्पित नक्सलियों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण दिया गया है. अब वे निर्माण कार्य में रोजगार पा रहे हैं. इससे लोग गांव लौट रहे हैं, रोजगार गांव में मिल रहा है. विकास के साथ डर कम हो रहा है.