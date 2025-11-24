ETV Bharat / state

बीजापुर में नौकरी, 15 हजार रुपये सैलरी, फ्रैशर को भी मौका

प्लेसमैंट कैंप कब: 27 नवंबर दिन गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3: 30 बजे तक होगी.

बीजापुर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर आया है. राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत बीजापुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार कार्यालय ने निजी कंपनी में प्लेसमैंट कैंप का एड जारी किया है. कुल 14 पदों पर भर्ती की जा रही है. सभी पद सिर्फ पुरुषों के लिए ही आरक्षित है.

14 पदों पर भर्ती: प्लेसमैंट कैंप में सिविल इंजीनियर के 2 पद, राजमिस्त्री के 10 पद और वेल्डर के 2 पदों के लिए भर्ती होनी है.

कैसे करें आवेदन: आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. आवेदक erojgar.cg.gov.in में जाकर रोजगार मेला टैब में जाकर आगामी रोजगार मेला पर क्लिक करें. जिसमें बीजापुर जिले के लिंक में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंप स्थल पर भी सहायता की जाएगी. आवेदक को साक्षात्कार के लिए खुद उपस्थित होना होगा.

चयनित अभ्यर्थियों को ये सुविधाएं: चयनित आवेदकों को नियोक्ता के द्वारा रहने और खाने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी. नियोक्ता द्वारा कार्य और अनुभव के आधार पर वेतनमान बढ़ाया जा सकता है.

साक्षात्कार के लिए क्या लेकर पहुंचे: 14 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और अहर्ताधारी अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचे.