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बीजापुर में टापू बने गांवों में रेस्क्यू अभियान, बीमार बच्ची और मां को होमगार्ड जवानों ने अस्पताल पहुंचाया

बीजापुर: जिले में लगातार हो रही बारिश से इंद्रावती सहित कई नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे अनेक गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है. चुनौतीपूर्ण हालात में जिला प्रशासन के निर्देश पर नगरसेना (होमगार्ड) की टीम राहत एवं बचाव कार्य में पूरी तत्परता के साथ जुटी हुई है. इसी क्रम में ग्राम रेड्डी से एक महिला और उसकी गंभीर रूप से बीमार बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने का काम नगरसेना की टीम ने किया.

बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ जाने से गांव का संपर्क बाधित हो गया था और अस्पताल पहुंचना बेहद कठिन हो गया था. सूचना मिलते ही नगरसेना के जवान मौके पर पहुंचे और उफनते जलमार्ग को सावधानीपूर्वक पार करते हुए महिला और बच्ची का सुरक्षित रेस्क्यू किया. इसके बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्ची का तत्काल इलाज शुरू कराया गया. समय पर मिली इस सहायता से परिजनों ने राहत की सांस ली.

बीमार बच्ची और मां को होमगार्ड जवानों ने अस्पताल पहुंचाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई जगह मोटर बोट चल रही

नगरसेना की टीम चौबीस घंटे अलर्ट मोड पर रहकर राहत एवं बचाव कार्य संचालित कर रही है. जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है. नगरसेना के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों की सहायता कर रहे हैं. कई जगह मोटर बोट से ग्रामीणों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक ले जाया जा रहा है.

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे उफनते नदी-नालों को पार करने का प्रयास न करें, मौसम विभाग और प्रशासन से जारी निर्देशों का पालन करें. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन या नगरसेना से संपर्क करें.

भारी बारिश और उफनते नदी-नालों के चलते कई गांवों का संपर्क टूटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंद्रावती का जलस्तर 15 मीटर के पार

लगातार बारिश के कारण भोपालपटनम क्षेत्र में इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. गुरुवार को नदी का जलस्तर 15. 06 मीटर के पार पहुंच गया, जिससे नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. इंद्रावती नदी के पुल पर भोपालपटनम तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) और थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं. अधिकारी जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं.