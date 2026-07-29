बीजापुर में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क टूटा, शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाए, वीडियो बनाकर साझा की परेशानी
जिले के बारेगुडा, सकनापल्ली और वरदल्ली क्षेत्र में आवागमन प्रभावित, नाला पार करना मतलब जान जोखिम में डालना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 8:33 PM IST
बीजापुर. जिले के भोपालपटनम ब्लॉक में 28 जुलाई की रात से शुरू हुई लगातार मूसलाधार बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है. क्षेत्र के नदी-नाले उफान पर हैं और कई स्थानों पर सड़क संपर्क बाधित हो गया है. जल्लावागू नाला भी पूरे उफान पर बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है.
वीडियो में दिखा भयावह स्थिति
इसी बीच जल्लावागू नाले का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में तेज बहाव, क्षतिग्रस्त पुलिया और नाले की भयावह स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस स्थिति में नाला पार करना जान जोखिम में डालना है. कुछ शिक्षकों ने भी मौके से वीडियो बनाकर परेशानी साझा की.
शिक्षक ड्यूटी पर नहीं जा पाए
बुधवार सुबह बारेगुडा, सकनापल्ली और वरदल्ली क्षेत्र के कई शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन जल्लावागू नाले में आई बाढ़ के कारण आगे नहीं बढ़ सके. उफनते नाले और तेज बहाव को देखते हुए शिक्षकों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बीच रास्ते से ही लौटना उचित समझा. इससे कई स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति प्रभावित हुई. लगातार बारिश के चलते भोपालपटनम क्षेत्र के कई अन्य नाले और पुल-पुलियाएं भी जलमग्न हैं.
कई गांवों का संपर्क टूटा
ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई गांवों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने, आवश्यक चेतावनी बोर्ड लगाने और हालात सामान्य होने तक लोगों को जोखिम उठाकर नाला पार नहीं करने की अपील करने की मांग की है.
बारिश का दौर जारी रहने से प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है. लोगों से अपील की जा रही है कि उफनते नदी-नालों और क्षतिग्रस्त पुल-पुलियाओं को पार करने का प्रयास न करें तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें.