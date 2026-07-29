बीजापुर में जल्लावागू नाला उफान पर, कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क
लगातार बारिश से पुलियों के ऊपर बह रहा कई फीट पानी, सकनापल्ली समेत कई गांव टापू जैसे हालात में, लोगों की आवाजाही ठप
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 29, 2026 at 9:59 AM IST
बीजापुर: भोपालपटनम क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. भारी बारिश के चलते जल्लावागू नाला उफान पर है, जिससे भोपालपटनम ब्लॉक के सकनापल्ली, लिंगापुर, वरदल्ली, बारेगुडा, मट्टीमरका, सेंड्रा, पीलूर समेत दर्जनों गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया है. नाले में तेज बहाव और पुलियों के ऊपर कई फीट पानी बहने के कारण सभी वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है.
लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर
बुधवार सुबह से ही जल्लावागू में पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहा. हालात ऐसे बने कि दोपहिया और चारपहिया वाहन बीच रास्ते से ही लौटने को मजबूर हो गए. कई लोग पुलिया के दोनों ओर खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार करते रहे, जबकि जरूरी कार्यों से मुख्यालय आने-जाने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
भोपालपटनम में सिर्फ जल्लावागू ही नहीं, बल्कि ब्लॉक के अधिकांश छोटे-बड़े नाले भी उफान पर हैं. तेज बहाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की आवाजाही लगभग पूरी तरह ठप हो गई है, कई गांवों में टापू जैसे हालात बन गए हैं, जिससे दैनिक जरूरतों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक कार्यों पर भी असर पड़ रहा है.
कई गांवों का टूटा संपर्क
ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में हर वर्ष यही स्थिति बनती है. जल्लावागू में पानी बढ़ते ही सकनापल्ली, लिंगापुर, वरदल्ली, बारेगुडा, मट्टीमरका, सेंड्रा और पीलूर सहित कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट जाता है. इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है. इस बार भी रातभर हुई तेज बारिश ने एक बार फिर क्षेत्र की रफ्तार थाम दी है.
उफनते नालों और पुलियों को पार न करने की अपील
प्रशासन ने लोगों से उफनते नालों और पुलियों को पार करने का प्रयास नहीं करने और जलस्तर कम होने तक सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है. मौसम विभाग द्वारा आगे भी बारिश की संभावना जताई गई है.