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बीजापुर प्रधानाध्यापक आत्महत्या मामला: आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर तेलंगा समाज का आक्रोश, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर प्रधानाध्यापक आत्महत्या मामला: आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर तेलंगा समाज का आक्रोश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

समिति ने आरोप लगाया कि घटना को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी छविनाथ डोंगरे (सहायक कार्यक्रम समन्वयक) और शैलेष वासम (तकनीकी सहायक) अब भी खुलेआम घूम रहे हैं. उनका कहना है कि आरोपी अपने परिवार और कार्यालय के संपर्क में हैं, इसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में विफल रही है, जिससे समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

बीजापुर: प्रधान अध्यापक आत्महत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने से तेलंगा एवं तेलगा समाज समिति ने नाराजगी जताई है. प्राथमिक शाला मंजारपारा पालनार के प्रधान अध्यापक राजू पुजारी की आत्महत्या मामले में समिति के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

समिति ने कहा- मुख्य आरोपी घूम रहे, ना विभागीय जांच हुई ना गिरफ्तारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संपत्ति कुर्की की चेतावनी के बाद भी गिरफ्तारी नहीं

ज्ञापन में बताया गया कि इससे पहले भी कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ नोटिस चस्पा करने और निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर संपत्ति कुर्की की चेतावनी देने की जानकारी भी सामने आई थी. इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी.

तेलंगा एवं तेलगा समाज समिति ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई नहीं

समिति ने यह भी मुद्दा उठाया कि दोनों आरोपी लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, बावजूद इसके विभागीय स्तर पर न तो सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई और न ही कोई ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में विभागीय जांच कर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसे लागू नहीं किया जा रहा है.

आंदोलन की चेतावनी

तेलंगा समाज समिति ने कलेक्टर से मांग की है कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और नियमों के अनुसार विभागीय जांच कर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया भी की जाए. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो समाज व्यापक जनआंदोलन करने को बाध्य होगा. इस पर में बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप ने बताया कि उन्हें आज ही आवेदन प्राप्त हुआ है. मामले को समय-सीमा की बैठक में रखा गया है और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.