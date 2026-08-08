बीजापुर में शहीद के घर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, परिवार को किया सम्मानित
कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद सोढ़ी नारायण के घर जाकर कलेक्टर, एसपी ने परिजनों को तिरंगा दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 8, 2026 at 4:35 PM IST
बीजापुर: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजापुर जिले में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कीर्ति चक्र से सम्मानित अमर शहीद जवान सोढ़ी नारायण के निवास से किया गया. इस दौरान बीजापुर कलेक्टर विश्वदीप, पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता और जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे शहीद के घर पहुंचे और उनके परिजनों को तिरंगा भेंट कर अभियान की शुरुआत की.
परिजनों से मुलाकात
अधिकारियों ने शहीद के परिवार से मुलाकात की. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहीद सोढ़ी नारायण के अद्वितीय साहस, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रसेवा और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. शहीद की पत्नी और दोनों बेटियों से अधिकारियों ने बातचीत की.
शहीद के परिजनों ने बीजापुर के नक्सल मुक्त होने पर खुशी जाहिर की. परिजनों ने कहा कि अब जिले में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण दिख रहा है. यह वीर जवानों के बलिदानों की वजह से है, जिन्होंने देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया.
LLB की तैयारी कर रही बेटी
परिजनों ने बताया कि शहीद सोढ़ी नारायण का मूल गांव उसूर ब्लॉक में है. पहले नक्सली गतिविधियों की वजह से वहां पहुंचना काफी मुश्किल था. लंबे समय तक पैतृक गांव से दूरी बनी रही, लेकिन अब हालात बेहतर हैं. परिवार अब दो बार अपने पैतृक गांव जा चुका है. शहीद की बड़ी बेटी ने बताया कि वह बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं. आगे एमएससी करने की तैयारी है. छोटी बेटी एलएलबी की पढ़ाई कर रही है.
कलेक्टर ने दिया हरसंभव मदद का भरोसा
कलेक्टर विश्वदीप ने शहीद के परिजनों को भरोसा दिया कि बीजापुर जिला प्रशासन हमेशा उनके साथ है और परिवार को हरसंभव मदद दी जाएगी. बीजापुर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने शहीद के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया. उन्होंने शहीद सोढ़ी नारायण के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी.
लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील
हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत शहीद के घर से किए जाने का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और राष्ट्र सम्मान की भावना को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना है. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जिले के सभी लोगों से अपील की है कि वे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने-अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाएं.