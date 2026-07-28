बीजापुर को मिले नए पुलिस अधीक्षक, उमेश प्रसाद गुप्ता ने संभाला पदभार
बीजापुर के नए एसपी उमेश प्रसाद गुप्ता इससे पहले रायपुर मध्य जोन में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 12:51 PM IST
बीजापुर: जिले के नए पुलिस अधीक्षक (एसपी) के रूप में आईपीएस अधिकारी उमेश प्रसाद गुप्ता ने सोमवार को विधिवत कार्यभार ग्रहण किया. पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं.
उमेश प्रसाद गुप्ता इससे पहले रायपुर मध्य जोन में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पुलिसिंग के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए जिले में कानून-व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है.
कार्यभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक गुप्ता ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से जिले की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और पुलिस की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की, साथ ही अधिकारियों से आपसी समन्वय, अनुशासन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर चर्चा की.
नए एसपी ने संकेत दिए कि आम लोगों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा. इसके साथ ही उन्होंने जिले में चल रहे सुरक्षा अभियानों और पुलिस कार्यों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. नए पुलिस अधीक्षक के पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिले के पुलिस महकमे में नई कार्यशैली और बेहतर समन्वय के साथ पुलिसिंग को और प्रभावी बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.