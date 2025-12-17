ETV Bharat / state

बीजापुर में 31 साल बाद कूप कटाई शुरू, वन प्रबंधन पर उठे सवाल तो DFO ने किए वैज्ञानिक प्रबंधन के दावे

कितने पेड़ काटे जाएंगे: वन विभाग के अनुसार इस चरण में कुल 12,443 पेड़ों को कटाई के लिए चिन्हित किया गया है. बीजापुर के डीएफओ रंगानाधा रामकृष्ण ने बताया कि कूप कटाई भारत सरकार और राज्य शासन की स्वीकृत गाइडलाइन और वैज्ञानिक कार्ययोजना के तहत की जा रही है.

बीजापुर: जिले में वन विभाग ने 31 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कूप कटाई की प्रक्रिया फिर से शुरू की है. वर्ष 1993 के बाद यह पहला मौका है जब बीजापुर वन वृत्त में वैज्ञानिक तरीके से वन प्रबंधन का काम शुरू हुआ है. वन विभाग इसे जंगलों के संरक्षण, संतुलन और स्थानीय रोजगार से जोड़कर देख रहा है, लेकिन इस फैसले को लेकर ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों में नाराजगी भी है.

वन विभाग की दलील: प्रेस वार्ता में डीएफओ ने कहा कि यह अंधाधुंध कटाई नहीं है. इसका उद्देश्य कमजोर और पुराने पेड़ों को हटाकर जंगल को फिर से स्वस्थ बनाना है, ताकि नए पौधों का प्राकृतिक विकास हो सके. वन विभाग का कहना है कि लंबे समय से कूप कटाई बंद रहने के कारण कई इलाकों में जंगल असंतुलित हो गए हैं, जिससे जैव विविधता पर असर पड़ा है.

ग्रामीणों को मिलेगा फायदा?: वन विभाग का दावा है कि पेड़ों की नीलामी से मिलने वाली रॉयल्टी का 20 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन समितियों को दिया जाएगा. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

आदिवासी संगठनों का विरोध: स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासी संगठनों ने कूप कटाई का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि पेसा कानून और संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत जंगलों पर पहला अधिकार ग्राम सभा का है. आरोप है कि बिना ग्राम सभा की वास्तविक सहमति के पेड़ों की कटाई की जा रही है और परामर्श की प्रक्रिया सिर्फ कागजों तक सीमित है.

1993-94 का पुराना इतिहास: बीजापुर में कूप कटाई का इतिहास बेहद संवेदनशील रहा है. 1993 में आखिरी बार यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन 1994 में नक्सलियों के विरोध और हिंसक घटनाओं के बाद इसे बंद कर दिया गया था. सुरक्षा कारणों से करीब तीन दशक तक यह प्रक्रिया पूरी तरह ठप रही.