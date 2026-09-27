इंद्रावती नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव टापू में तब्दील, गिरदावरी करने गए 3 राजस्वकर्मी 5 दिन से फंसे
बीजापुर जिले में गिरदावरी के कार्य से इंद्रावती नदी पार क्षेत्र में गए थे राजस्वकर्मी, लगातार बारिश के बाद गांवों में भरा पानी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 27, 2026 at 1:38 PM IST
बीजापुर: प्रदेश भर में लगातार बारिश के बाद अब नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. बीजापुर में इंद्रावती नदी उफान पर है. आसपास के गांवों में पानी इतना भर गया है कि कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं. इसी के चलते राजस्व विभाग की गिरदावरी टीम के तीन कर्मचारी नदी पार क्षेत्र में फंसे हुए हैं.
5 दिनों से फंसी टीम
जानकारी के अनुसार पटवारी विजयेंद्र पाल शाह, पटवारी हरिशंकर यालम और राजस्व निरीक्षक (आरआई) अनिल भास्कर गिरदावरी के कार्य से इंद्रावती नदी पार क्षेत्र में गए थे. इसी दौरान नदी में बाढ़ और तेज बहाव के कारण उनकी वापसी मुश्किल हो गई. बताया जा रहा है कि बढ़ते जलस्तर के चलते टीम पिछले पांच दिनों से इंद्रावती पार क्षेत्र में ही रुकी हुई है.
तेज बहाव के चलते नाव भी पार नहीं हुई
लगातार बारिश के कारण नदी का बहाव तेज होने से उन्हें वापस लाने के प्रयासों में भी परेशानी आ रही है. टीम में शामिल दो कर्मचारियों को बुखार की शिकायत होने की जानकारी सामने आई है, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. कर्मचारियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए नाव भेजने का प्रयास किया गया था. हालांकि, इंद्रावती नदी में तेज बहाव और जोखिम को देखते हुए SDRF टीम ने नदी पार कराकर रेस्क्यू करना फिलहाल संभव नहीं बताया.
वर्तमान परिस्थितियों में यदि नदी का जलस्तर और बहाव कम नहीं होता है, तो कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए वैकल्पिक रेस्क्यू व्यवस्था पर विचार करने की जरूरत बताई जा रही है. आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू किए जाने की मांग की जा रही है, ताकि फंसे कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके.